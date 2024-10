Hacían rapiña de gasolina en un camión accidentado y explotó, hay más 100 muertos. Ocurrió en Nigeria

NIGERIA.- Al menos 100 personas perdieron la vida, luego de que se reportó la explosión de un camión cargado de combustible. De acuerdo con primeros reportes, el suceso ocurrió durante la madrugada del 16 de octubre en la ciudad de Majiya, en el estado de Jigawa, Nigeria. Aparentemente, un vehículo pesado que transportaba gasolina se accidentó y cientos de personas se acercaron a la zona con la intención de robarse el combustible derramado.

Sin embargo, mientras hacían rapiña, el vehículo accidentado explotó, causando la muerte inmediata de al menos cien personas y dejando heridas a otras decenas. Un portavoz de la policía local, quien se identificó como Lawan Adam, señaló que el conductor que transportaba la gasolina perdió el control de la unidad y terminó estrellándose en la carretera, ocasionando un fuerte estruendo y levantando una intensa columna de polvo, la cual llamó la atención de los habitantes.

Más de cien personas quedaron hechas cenizas

Adam precisó que cientos de personas se acercaron a la escena y al percatarse de que el camión accidentado transportaba gasolina comenzaron a realizar actos de rapiña. La población quería saquear la mayor cantidad de combustible, por lo que decenas se subieron hasta el tanque del camión y comenzaron a llenar recipientes con el líquido. No obstante, el vehículo explotó ante sus ojos y, debido a la cercanía a la que se encontraban, más de 100 personas fueron reducidas a cenizas de forma instantánea.

La cifra de fallecidos podría aumentar conforme las autoridades sanitarias atiendan a los heridos, pero de manera oficial se ha confirmado la muerte de una centena de personas. Información recabada por la agencia de noticias The Associated Press, suguere que en la escena perdieron la vida 97 personas, las cuales quedaron hechas cenizas; mientras que otras ocho fallecieron en el hospital, de acuerdo con el doctor Haruna Mairiga, jefe de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias de Jigawa.

“Provocaron un incendio masivo”, dicen autoridades

At least 94 people lost their lives in a tragic tanker explosion in Majiya, a town in Nigeria's Jigawa state. The incident occurred when a fuel tanker overturned after the driver lost control, spilling fuel into a nearby ditch. According to police spokesperson Shiisu Lawan Adam,… pic.twitter.com/LAmvRVBfhp

— V Chandramouli (@VChandramouli6) October 16, 2024