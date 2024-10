Valentín Elizalde es uno de los cantantes más queridos en México, quien a los 27 años fue asesinado de una cruenta forma que provocó que todos los ojos se centraran en el cantante de banda sinaloense aquel 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

A pesar de los años, el legado del “Gallo de Oro” sigue vive, especialmente a través de sus hijas, como Valentina, “la pollita de oro” como la apodó su papá, quien a través de sus redes sociales comparte recuerdos del tiempo que tuvo con el exitoso cantante.

Hija de Valentín Elizalde comparte video inédito de su papá

Sin duda, los fans de Valentín Elizalde aman ver videos o escuchar canciones del “Gallo de Oro”, pero algo completamente invaluable es sin duda el material personal que conserva su familia, algo que resulta inédito a pesar de que ya pasaron casi 18 años de su muerte.

Por ello, Valentina, compartió un video inédito de su bautizo al que asistió su papá y lo acompañó de una divertida edición para hacer más ameno el momento, pues Valentín tenía un sentido del humor que pocos conocían.

Asimismo, la joven compartió un mensaje en el que explica el motivo de la publicación de dicho video:

hace unos días me encontré con el video de mi bautizo y sentí que sería bueno compartirlo con ustedes, a mí me causó nostalgia, pero felicidad a la vez porque se nota cuánto amor me tenía como padre y siempre estará en mi corazón y no, no me estoy colgando de su fama por vistas y likes”.

En el clip se pueden ver diversos momentos del bautizo, la mayoría muestran a Elizalde inquieto, pues probablemente no solía asistir a misa, por lo cual probablemente le resultaba tedioso, aunque en los momentos en los que cargaba a Valentina Guadalupe, se veía completamente feliz e incluso reía cuando su bebé lloraba al momento de ser bautizada.

La misa se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2004 en Novojoa, Sonora, dos años antes de que el intérprete de “Vete ya” fuera asesinado, por lo que es un recuerdo que atesora su hija de casi 20 años, quien escribió:

Yo soy mi propia persona y me gusta recordarlo y compartirlo con ustedes así que si van a atacar a alguien no me toca a mí le toca a las personas que en verdad usan la imagen y nombre de mi papá para sacar dinero, vistas, likes cuando no tienen los derechos de la imagen (yo y mis hermanas lo tenemos) así que no es colgarme de nadie él me dejó como su heredera por algo”

La publicación se llenó de emotivos mensajes recordando al cantante, incluso un usuario agregó detalles del día de bautizo de Valentina Elizalde:

la fiesta fue en la hacienda Don Juan en Pueblo Viejo Navojoa, la música se escuchaba muy lejos tanto así que muchos estuvimos por fuera escuchando sin saber de quién era la fiesta, hasta que subió y cantó Valentin”

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR