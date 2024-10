Nicola Porcella le responde a Adrián Marcelo

El youtuber regiomontano Adrián Marcelo sigue despotricando contra numerosos famosos, especialmente aquellos que guardan un vínculo con “La Casa de los Famosos México” (LCDLF), reality show en el que participó en su edición 2024 y abandonó. Una de las personalidades a las que el generador de contenido agredió verbalmente es Nicola Porcella, quien ganó conocimiento de esto y respondió con educación.

Durante una breve entrevista con periodistas de espectáculos, el actor y presentador peruano, de 36 años de edad, habló de su trabajo en México que despegó luego de que participó en la edición 2023 de LCDLF. También enfatizó que su meta es consolidar su carrera, lo que está logrando gracias al cariño de la gente.

Tras exponer esto a la prensa, Nicola Porcella fue cuestionado acerca de las críticas que Adrián Marcelo lanzó contra él. Esto sucedió el pasado domingo 13 de octubre porque el presentador del programa de YouTube “Radar” se desbordó en elogios al hablar de la comida peruana y dijo lo siguiente: “Los queremos. Saludos a la gente de Perú, menos al imbécil de Nicola Porcella”.

Qué piensa Nicola Porcella de la agresión verbal que Adrián Marcelo hizo contra él

El presentador del programa “Hoy” no se mostró sorprendido por el odio que el youtuber genera contra él y simplemente expresó “que hable lo que quiera”. Además, el exfutbolista peruano subrayó “no le debo nada a nadie y no he hablado de nadie. Le deseo lo mejor, que le vaya bien en sus redes, que tenga el cariño de la gente, yo no le deseo el mal a nadie, no tengo nada en contra”.

“No estoy vendido, soy feliz de trabajar en esta industria. (Estoy) agradecido, una persona tiene que ser agradecida, y los que me abrieron la puerta siempre van a tener mi lealtad”, destacó Nicola Porcella al abordar las críticas que Adrián Marcelo hizo en su contra.

Nicola Porcella admitió que no le gustaron “los saludos” de Adrián Marcelo, pero añadió que prefiere enfocarse en su trabajo y familia. Además, el peruano expuso que sus conocidos también le contaron que el conductor de “Radar” lo criticó mediante un tuit porque dijo que está vendido a la industria, así que lo corrigió y dijo “no es así, yo trabajo en la industria y soy de la industria, esta es mi casa y mi pasión, así como la pasión de algunos son las redes”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO