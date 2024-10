Piden denunciar robos en transporte público

CIUDAD MADERO, TAM.- Los usuarios que sean víctimas de la comisión de un delito a bordo de las unidades de transporte público deben acudir a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Mario Iván Aguirre Martinez, delegado de la oficina en la zona pidió a la ciudadanía que interponga sus denuncias, para poder establecer acciones que garanticen la seguridad de los pasajeros.

“Nosotros invitamos a la ciudadanía a que ponga la denuncia ante las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía o que haga su reporte al 911 entonces lo único que podemos hacer nosotros es darle seguimiento a las denuncias para que se apliquen operativos dónde se hayan producido los asaltos” , dijo.

En la Delegación de Transporte Público del sur de Tamaulipas no hay denuncias de robos a pasajeros de transporte público.

A través de la dependencia, comentó, que en el caso de que se produzcan situaciones de esta índole, se puede apoyar al concesionario con temas de orientación.

“Por ejemplo si hay asaltos en la zona norte, como dicen, digo, no me consta porque no tengo ningún reporte, pero si se le puede solicitar a la Guardia Estatal que implemente operativos en las horas y en las zonas donde hayan ocurrido”, comentó.

“Lo único que podemos apoyar es al concesionario,o a los afectados si presentan las denuncias correspondientes.”

HAY PSICOSIS POR SUPUESTOS ASALTOS

“(¿Generan psicosis?) Si,por supuesto que si.Asi como ustedes me preguntan, donde me pare, ,me preguntan si es verdad. Y yo no tengo nada legalmente que me hayan dicho que sí, pero de hay psicosis , si”, comento

“dijo Aguirre Martinez

Fernando Luján, coordinador de Ciudad Madero compartió que no se cuenta con denuncias relacionadas con la comisión de robos y asaltos en unidades de pasajeros.

La Guardia Estatal mantiene un dispositivo permanente en los paraderos y sitios con mayor aforo.

