Tamaulipas elegirá a su Fiscal Anticorrupción; hay once aspirantes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al concluir el plazo de la convocatoria para los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso del Estado recibió la documentación de once aspirantes al cargo.

En sesión de la Comisión Anticorrupción, dirigida por Magaly Deandar Robinson, se recibió la documentación recibida para constatar que los aspirantes cumplen con los requisitos.

Los aspirantes son Ángel Ávila Rodríguez, Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, Irene Josefina Rivera Vázquez, Jesús Eduardo Govea Orozco, Luis Ramiro Olvera Terán, Miranda Zavala Rodríguez, Pedro Efraín González Aranda, Raúl Hernández Chavarría, José Alfredo Martínez, Martín Lozano Méndez y Arnoldo Villarreal Fernández.

Entre los requisitos se encuentran tener 30 años cumplidos, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso y no encontrarse sujeto a proceso penal, no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado.

Comprobar tener conocimientos o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, no desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a su designación, entre otros.

Por Perla Reséndez