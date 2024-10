Camila Fernández revela que sucedió después de haberse equivocarse al cantar el Himno Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 14 de septiembre cuando Camila Fernández fue la encargada de interpretar el Himno Nacional mexicano previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez VS Berlanga, todo parecía ir perfecto para la heredera la de música ranchera de nuestro país, sin embargo, un pequeño error la puso en el ojo del huracán, convirtiéndola en tendencia rápidamente en redes sociales en donde millones de personas juzgaron su actuación y el error en ella.

Pese a que la joven días después de la pelea de Canelo, pidió disculpas a México y quienes se sintieron ofendidos por el error que cometió aquella noche en la T-Mobile Arena en Las Vegas, es en El Heraldo de México en donde la intérprete de “Se cancela la llorada” revela lo que sucedió minutos después de su polémica actuación.

Camila Fernández habla sobre su equivocación en el Himno Nacional

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, Camila Fernández presentó su más reciente sencillo que lleva por título “Se cancela la llorada”, un tema que le canta al desamor y en el que empodera a la mujer mexicana que ha sido traicionada por un mal amor.

En dicha plática, Camila jugó la famosa dinámica “ping-pong” ahí además de confesar quien fue su crush de pequeña también habló del oso más grande que ha hecho en la vida y aunque la integrante de la Dinastía Fernández no dijo puntualmente que se trataba de su equivocación dejó entrever que se trató de su interpretación del Himno Nacional mexicano en la pelea del Canelo.

“Creo que es obvio, acaba de pasar, me bajo yo del escenario muy campante de wow todo salió increíble y me dijeron: ‘te equivocaste’, y yo no, no es cierto, te juro que y decía: ‘no, es broma’ y no me dejaban ver mi celular”, contó Camila Fernández en exclusiva para El Heraldo de México

Luego de revelar que su equipo le retiró el celular por unas horas, la nieta de Don Vicente Fernández se dirigió a toda la audiencia de nuestra casa editorial para asegurar que su intención no era faltar al respeto a nadie, por lo que envió una sincera disculpa.

“No fue con la intención de herir a nadie, pero lo canté con todo el sentimiento y todo el corazón”, aseguró la heredera del talento de la Dinastía Fernández

Camila Fernández estrena nuevo sencillo

Además de revelar detalles de su vida personal, Camila platico con El Heraldo de México sobre su nuevo tema “Se cancela la llorada”, el cual es un himno dedicado a aquellas mujeres que les han roto el corazón, pues las invita a secarse las lágrimas por un hombre que no las supo valorar.

El tema se estrenó junto con el video oficial el pasado 3 de octubre y ha tenido una gran aceptación, pues, ya supera los más de 50 mil reproducciones en plataformas musicales. Camila ya se prepara para seguir con sus presentaciones en México y Estados Unidos, y en la plática reveló que en 2025 se presentará por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional en la CDMX.

Con información de HERALDO DE MÉXICO