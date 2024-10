Andrew Garfield habló con Elmo sobre la muerte de su mamá

Ante la tristeza visible de Garfield, Elmo, con su característico tono dulce, se disculpa, ya que no tenía la intención de hacerle sentir mal. Sin embargo, Garfield le asegura que no hay problema con tener esos sentimientos de tristeza; al contrario, son una señal de que alguien fue verdaderamente importante en su vida.

“Está bien, no debes decir ‘lo siento’. Está bien extrañar a alguien […] La tristeza es algo parecido a un regalo, es algo hermoso de sentir, porque eso significa que amas a alguien […] Y cuando perdí a mi mamá, recordé todo lo que me dio y me hizo sentir cercano a ella… De manera extraña”, dijo el actor.