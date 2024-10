Cazzu sale de fiesta con el “vestido de la venganza”

Ahora el nombre de Cazzu, Julieta Emilia Cazzuchelli, se ha hecho tendencia en redes sociales por aparecer no con un vestido negro como el de la princesa Diana, sino por un look mucho más moderno, pero igual de impactante. Su aparición causa todavía más sorpresa ya que es la primera aparición pública que tiene desde que Ángela Aguilar, esposa de su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal, habló sobre su verdad hace unos días.

En sus polémicas declaraciones Ángela Aguilar confesó que fue novia de Nodal meses antes de revelarlo a sus fans, además que aseguró que nadie en este triángulo amoroso terminó con el corazón roto gracias a que todos los involucrados sabían lo que ocurría y estuvieron de acuerdo con ello. Aunque la mexicana ha recibido muchas críticas por sus recientes comentarios, hasta el momento no ha dado más detalles, ni la propia Cazzu, quien este domingo reapareció junto a su hija Inti con motivo del Día de las Madres en Argentina con una foto en Instagram.