Gala le pide a Karime que se casen y ella reacciona en Instagram

MÉXICO.- Anoche el Auditorio Nacional estalló de emoción con el concierto de Paty Cantú, una de las cantantes más queridas de México y quien hace meses invitó a Gala Montes a subir al escenario con ella para cantar juntas en la CDMX; lo que hizo todavía más especial este momento fue que la intérprete de “Goma de mascar” le extendió la invitación por medio de X, ya que la actriz se encontraba aislada del mundo por su participación en La Casa de los Famosos México. Y anoche quedó claro que las cantantes llegaron a un acuerdo para sorprender a los fans.

Pues en medio del concierto y tras cantar sus mejores éxitos, Paty sorprendió al comenzar a cantar “Prefiero ser su amante” que aunque muchos reconocen con María José, es una composición original de Cantú, cuando de pronto llegó al escenario Gala Montes, quien es una de las sensaciones del momento por su icónica participación en el reality show donde se alió con todo el Team Mar. Si bien lo más impactante fue escucharla cantar en el Auditorio Nacional, en redes también se robó todos los reflectores, esto gracias a que contó muchos más detalles de la noche.

Uno de ellos fue que aunque subió por su propia cuenta a cantar, no estuvo sola, ya que la acompañó un enorme regalo de Karime Pindter, con quien se comenta está iniciando una relación sentimental, esto luego que ambas formaran el “Garime” en La Casa de los Famosos México, un shippeo que llegó de la televisión a la realidad. Tras publicar las fotos desde el camerino con un enorme arreglo floral, le hizo la propuesta de matrimonio a la exAcaShore, quien ya reaccionó en Instagram.

Pues a través de un mensaje en Instagram la actriz, cantante y miembro del Team Mar compartió fotos de lo mágica que fue la noche por debutar en el Auditorio Nacional y allí no sólo le agradeció a Paty Cantú, sino que también compartió fotos junto a ella, de su look y de las sorpresas que ocurrieron en el camerino. Ya que la influencer la sorprendió con un enorme ramo de rosas rojas que no dudó en presumir con sus fans, además de compartir su propuesta de matrimonio.

Karime Pindter le pide matrimonio a Karime y la influencer reacciona: “sería un honor”

En una publicación de Instagram, Gala Montes le dedicó unas palabras de agradecimiento a Paty Cantú por la oportunidad de cantar juntos en un concierto tan importante y también aprovechó para demostrarle su amor y sentimientos a Karime Pindter, a quien le pidió que se case con ella, por supuesto en un mensaje informal. Después la propia influencer dio el “sí” en un comentario de la publicación que emocionó a los fans.

“Ya cásate conmigo @karimepindter”, escribió Gala; mientras que la influencer respondió en un comentario: “Sería un honor, musa te amo”.

Estas palabras emocionaron a los fans de Garime, quienes rápidamente llevaron a que el comentario de Karime tuviera miles de me gustas y respuestas como “adóptenme”, “pero inviten”, “fan de su relación”, “ya dale el de matrimonio, por favor”, “las amamos”, “me morí”, “ya no podré dormir de la emoción, queremos la boda” y “no estoy soportando, las amo”, son algunos de los mensajes que se leen por parte de los seguidores.

