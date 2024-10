Gorditas y flautas aumentarían de precio en noviembre

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Derivado de los altos precios en todo tipo de insumos, los amantes de las gorditas y las míticas flautas de harina victorenses, habrían de pagar por lo menos 1 peso más para disfrutar de estos ricos antojitos a inicios de noviembre.

Y es que el aumento en el precio de la materia prima ha forzado a los comerciantes a tomar esta medida.

Alejandro Sanchez, comerciante de la zona centro de Victoria desde hace más de 20 años en el rubro gastronómico, anunció que junto a sus demás colegas llegaron a un acuerdo de incrementar estos productos en un peso, por lo que pasarían de 12 a 13 pesos, así también, el refresco subirá hasta los 25 pesos.

Cabe señalar que la última vez que se dio un aumento fue hace casi dos años en principios del 2022 cuando terminó la pandemia, pues de costar 10 pesos, subieron a 12 pesos, ya que la inflación de alimentos básicos se disparó.

El comerciante, dijo que no hay manera de que este ajuste no se dé, pues cada vez es menor la ganancia y apenas sale para el pago de sueldos, el pago al municipio por vender en la vía pública y otros gastos que se dan día a día.

“Ahorita, la caja de refresco por caja también subió, pues pasó de 300 a 340 y entonces el refresco también va a subir de 20 a 25 pesos”

Explicó que en su primer aumento, para que los clientes no dejaran de consumir sus productos, hicieron un poco más grande las flautas acorde al nuevo precio, pero en esta ocasión no será así, no hay condiciones para esta modificación de productos.

“Las flautas y gordita se van a vender del mismo tamaño igual, un poco más cargada de guiso para que vuelvan, pero más grande la flauta,no.”

La papa, chile, tomate y carnes han sido los productos que más se han encarecido, pues tuvieron mínimo un 25% de aumento general, por lo que un peso que se subirá el producto final no afectará el bolsillo del consumidor.

“La gente sabe que está todo más caro y ellos lo pagan diario en sus compras, por lo que yo estoy seguro de que no resentirá, y esa es la intención de que le complete el gasto y para comer con nosotros”, finalizó.

POR ANTONIO H. MANDUJANO