Halloween y el Cine: Una unión aterradora

A pesar que no es una celebración propia de Mexico, ni de Estados Unidos, importante señalar, tenemos una gran influencia cultural del país del norte, por lo que estamos empapados de todo lo que conlleva dicha celebración.

Un elemento crucial en todo ello es el cine, ya que es un ingrediente indispensable en todo lo que envuelve esta próxima fecha, a pesar que no se maneja exclusivamente Halloween como tema central, siempre el séptimo arte por medio del género del terror, horror, suspense, thriller, etc., ha sido una pieza potente para el ambiente de esos días, por lo que te comparto algunos clásicos y no tan clásicos del género.

1.-Halloween (1978): Dirigida por John Carpenter, esta película sentó las bases para el género slasher y convirtió a Michael Myers en un icono del terror.

2.-El Exorcista (1973): Considerada una de las películas de terror más aterradoras de todos los tiempos, dirigida por William Friedkin.

3.- Psicosis (1960) – Dirigida por Alfred Hitchcock.

4.-El Resplandor (1980) de Stanley Kubrick: una obra maestra que te sumerge en una pesadilla en el hotel Overlook.

5.-Get Out (2017): Película de Jordan Peele que combina terror y crítica social, narra la historia de un joven que viaja a conocer la familia de su novia, o eso es lo que él cree.

6.-Hereditary (2018) de Ari Aster: una historia familiar perturbadora y visceral.

7.-A Quiet Place (2018): Dirigida por John Krasinski, donde el silencio es la clave para sobrevivir.

8.-It (2017): Basada en la novela de Stephen King, donde un grupo de niños se enfrentan al temible Payaso Pennywise.

9.-Hasta el Viento Tiene Miedo (1968): Una película icónica que nos presenta a una adolescente llamada Claudia, que se convierte en sinónimo de terror.

No cabe la menor duda que “Halloween” es una fuente tremendisima de inspiración para todos los creadores cinematográficos, nos podrá gustar o no el género, aun así existen y existirán más proyectos que proyecten todo lo que envuelve esta festividad, unos buenos, otros malos y otros que tal vez que ni siquiera lleguen a la luz.

El cine de terror nació junto con el cine mismo. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 “La llegada del tren”, que causó pánico entre los espectadores.

Subgéneros del Cine de Terror:

•⁠ ⁠Cine de monstruos.

•⁠ ⁠Cine slasher.

•⁠ ⁠Cine gore.

•⁠ ⁠Cine de terror paranormal.

Por: Alejandro Márquez García

EXPRESO-LA RAZÓN