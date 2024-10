MÉXICO.- ¡Paty Cantú y Christian Vázquez se comprometen! Anoche tras un exitoso concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX, el actor de “De brutas, nada” le pidió matrimonio a su novia de años, quien estaba rodeada de sus amigos y familiares. La noche cerró con broche de oro no sólo en su trayectoria, sino en su vida privada y las primeras imágenes del momento exacto en el que el famoso le entregó un lujoso anillo a la intérprete de “Goma de mascar” ya se hicieron virales en redes sociales y entre los fans de ambos.

Fue Gala Montes quien compartió en sus historias de Instagram cómo se vivió el momento; recordemos que anoche ella estuvo como cantante invitada del concierto de Paty Cantú. En las imágenes se observa un ambiente de fiesta en el que estuvieron presentes los amigos y familiares de la pareja, mientras que Christian Vázquez se encuentra arrodillado mientras su novia carga un ramo de rosas rojas. Tras colocarle el anillo los gritos de todos los presentes comienzan a ser los protagonistas y ante la felicidad de la cantante, desde un micrófono se escucha un fuerte: “¡felicidades!”

Hasta el momento ni la intérprete ni el actor han aparecido en redes sociales para anunciar su compromiso, aunque algunas de las imágenes que y son virales en redes sociales dejan ver lo felices y enamorados que se encuentran. Por supuesto, las felicitaciones no sólo han sido compartidas por parte de quienes estuvieron presentes en la propuesta de matrimonio, sino también en redes sociales, donde los fans no han dejado de compartir mensajes a sus ídolos.

Por su parte, Pablo Chagra también compartió en redes imágenes exclusivas de la propuesta de matrimonio entre Paty Cantú y Christian Vázquez en las que se ve el momento exacto en el que el actor le entregó a su novia un lujoso anillo en el after party. En las tomas que presumió el creador de contenido se aprecia el rostro de felicidad de la cantante mientras su pareja le coloca la lujosa joya tras haber dado el “sí, acepto”.

Paty Cantú se compromete con su novio Christian Vázquez, ¿ya hay fecha para la boda?

Luego que el novio de Paty Cantú le entregó el anillo de compromiso, se puso de pie y la pareja selló su compromiso con un romántico beso que fue festejado por todos los presentes en el after party de la cantante. La emoción se ha hecho presente entre todos los fans tanto del actor como de la bride to be, quienes hasta el momento no han confirmado que ya se encuentran comprometidos, pero que podrían dar el anuncio oficial a sus fans en las próximas horas.

Luego de robarse todos los reflectores tras anunciar su compromiso, los fans no han hecho más que felicitar a la pareja quien próximamente llegará al altar. “Qué felicidad”, “después sigue Gala con Karime”, “estoy súper feliz por Paty, se merece ser súper feliz, es la mejor”, Felicitaciones a Paty Cantú”, “llévalo a la luna por mí”, “qué bonita pareja, se merecen mucho amor” y “soy inmensamente feliz”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

¿Quién es Cristian Vásquez?

Christian Vázquez es originario de Guadalajara, Jalisco, y es un actor mexicano de 37 años, sólo tres años menor que su prometida Paty Cantú, de 40. Antes de brillar en la pantalla grande trabajó como mesero en un hotel hasta que su carrera fue despuntando. Ha participado en proyectos como La Rosa de Guadalupe, pero también en otros como Rosario Tijeras, De Brutas nada, Guerra de vecinos y Mirreyes contra Godínez.

Su ahora prometida y él llevan más de cuatro años juntos y en más de una ocasión han demostrado apoyarse el uno al otro. En enero de este año el actor escribió en su cuenta oficial de Instagram que Paty Cantú lo acompañó en la premiere de Zorro, una serie de Amazon Prime en la que él participa. “Muchas gracias amorcito por estar y apoyarme siempre”, dijo a su pareja, quien a su vez respondió: “felicidades a todos! En especial a ti mocito! GRAN proyecto. La van a romper!”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO