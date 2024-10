Piqué habla de la separación con Shakira

MÉXICO.- El exfutbolista Gerard Piqué finalmente ha hablado sobre su tan comentada separación de la cantante colombiana Shakira, y lo ha hecho en una entrevista con CNN en Español.

Esta ruptura, que ha sido centro de atención en medios de todo el mundo, ha generado especulaciones desde el inicio, sobre todo porque se relacionó con rumores de infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Además, Shakira no ha guardado silencio, y a través de sus canciones más recientes ha compartido sus emociones con el público.

Gerard Piqué habla del fin de su relación con Shakira

Durante la conversación con CNN, Gerard Piqué expresó cómo ha enfrentado la presión mediática y lo que piensa sobre cómo se ha contado su historia en los medios

Aunque no mencionó a Shakira directamente, el exfutbolista fue claro al decir que la situación no ha sido fácil para ninguno de los dos, y sugirió que la verdad no ha sido contada de manera precisa.