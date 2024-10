Un lago de poesía en San Antonio, Texas

Poetas que son maestros universitarios, poetas libres que hacen periodismo en una convocatoria de Our Lady of the Lake Nuestra Señora del Lago en una apertura de libertad de voces que tejen pensamientos de belleza y crítica, vivencias y realidades de escritores y poetas que amalgaman a una sociedad de poetas del presente y el futuro en las instalaciones de la Biblioteca Punlica Carver Branch de San Antonio, Tx. , y el hermoso auditorio de Our Lady of The Lake, Universidad Cristiana de apreciación crítica de las letras contemporáneas. Sorprende la libertad en el lenguaje y la belleza de la palabra en voces tan distintas y conciliatorias de poetas , escritores, que alternan visiones distintas de la realidad del mundo. El poeta está en su casa de palabras y abre la caja de Pandora para salvar al mundo.

Vivencias que enriquecen una forma de pensar y disfrutar la geometría de las palabras en los telares del universo. Poeta e investigadores del lenguaje, las artes y la vida de las sociedades anglo-hispanas con sociedades contrapuestas desde el oriente y Europa.

Animador de esta feliz convocatoria Octavio Quintanilla, poeta, pintor, laureado como poeta y catedrático de esta Universidad. Me llama la atención la diversidad y la potencia intelectual de autores que abarcan la investigación del lenguaje y los ensayos sobre la música regional Mexico Norteanericaba como es el caso de la escritora Katlen Hudson, con su investigación sobre la música Mexico Americana de color y alegría popular de la música popular.

Así como la Poesía de Violeta Garza de sentido coloquial y Jonathan Flecher y los poemas de Zendejas Morales, Yo digo que la poesía sale de casa para ingresar a las universidades,?desde la palabra del cuidado del lenguaje hasta la bravía, bella y altisonante del lenguaje popular, sin duda alguna el goce y la pasión de compartir tablas con poetas representativos de países de todos los rincones del mundo con 32 poetas muy jóvenes, intelectuales y profesores de instituciones libres y oficiales que confrontan y analizan una realidad de la cultura contemporánea.

Albergar el pensamiento aparentemente tan disímbolo pero unido a la palabra universal por la Paz y el arte que todo lo cambia, la locura de la creación, el entorno desafiante de las palabras en libertad y el acercamiento de las voces en la belleza de estos edificios de arquitectura de solemne y orgullosa que conformaba a OLLU, la Universidaf de Nuestra Señora del Lago, en el espejo soberano del mundo: la luz del pensamiento, palabra de Dios. Voces de alegría con el rigor de la palabra y la música Pue dentro de las letras, que presagian un mundo mejor si entendemos que las palabras nunca,‘pero nunca descansan en paz. Gusto de compartir la mesa con los poetas Sasha Wéstern, Angelina Saenz, Rodbey Gómez, Andre Porter, Denise Palmer, E..D. Watson, Edie Vega, y sobre todo el Multii-ístmico artista Octavio Quintanilla, de OLLU, de San Antonio Texas, por invitarme a este poemario en el lago de palabras.

Por Alejandro Rosales Lugo