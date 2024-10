Carrie tendrá serie de televisión

Amazon MGM Studios desarrolla una serie basada en la novela de Stephen King Carrie, con Mike Flanagan al frente del proyecto, según reporta Variety.

La adaptación pretende ser una reinterpretación contemporánea de la obra, centrándose en Carrie White, una joven que ha pasado gran parte de su vida bajo la influencia de su madre dominante y aislada de la sociedad.

La trama explora cómo la protagonista lidia con el ambiente escolar, marcado por un escándalo de acoso, mientras descubre sus habilidades telequinéticas.

Flanagan, reconocido por su trabajo en el género de terror, escribirá y será el productor ejecutivo de la serie. Además, actuará como showrunner, liderando la producción junto con Trevor Macy, de Intrepid Pictures, quien también será productor ejecutivo.

Melinda Nishioka supervisará el proyecto para Intrepid. Este desarrollo forma parte del acuerdo general que Flanagan tiene con Amazon MGM Studios.

El trabajo anterior de Mike Flanagan

La serie de Carrie marca un nuevo proyecto en la exitosa carrera de Flanagan, quien ha destacado en el género por producciones como The Haunting of Hill House, Midnight Mass y The Fall of the House of Usher, todas emitidas en Netflix.

También ha dirigido adaptaciones de otras novelas de Stephen King, como Doctor Sleep, secuela de El resplandor, y Gerald’s Game. Más recientemente, Flanagan dirigió la adaptación cinematográfica de The Life of Chuck, novela corta de King publicada en 2020, protagonizada por Tom Hiddleston.

La historia de Carrie es conocida como el debut literario de Stephen King, publicado por primera vez en 1974. La novela se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y fue adaptada al cine en 1976 bajo la dirección de Brian De Palma, con Sissy Spacek en el papel principal.

La película se considera un clásico del cine de terror, recaudando más de 30 millones de dólares con un presupuesto de menos de 2 millones.

Carrie será adaptada por primera vez en televisión

Además de la película original, la historia de Carrie ha sido objeto de varias reinterpretaciones. En 1999 se estrenó una secuela titulada The Rage: Carrie 2, aunque sin la participación del elenco original. En 2002, se produjo una versión cinematográfica para televisión y en 2013, una nueva adaptación fue protagonizada por Chloë Grace Moretz.

Este nuevo proyecto en Amazon marca la primera vez que Carrie será adaptada como serie de televisión, una plataforma que podría permitir una exploración más profunda de los temas de la novela original, como el aislamiento social, la represión familiar y el despertar de los poderes sobrenaturales de su protagonista.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR