Perrito viajó de Altamira hasta Durango para reencontrarse con su familia

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Dacel, es un perrito que su familia lo tuvo que dejar en Altamira, sin embargo después de un tiempo volvieron a reencontrarse.

La Dirección de Bienestar Animal, a cargo de Brittanya Bache, explicó que la familia de Dacel lo llevó a la dependencia para que fuera puesto en adopción, ya que por motivos laborales debían cambiar de residencia a Durango.

No era su intención deshacerse de la mascota, al considerarlo como un integrante más de la familia, pero en los autobuses foráneos no permitían que una mascota viajara más de seis horas, no se harían responsables de lo que pudiera pasarle.

Al tratar de resolver la situación, la directora de Bienestar Animal, logró contactar al operador de un tráiler que viajaría hacia ese rumbo, que podía llevar a Dacel hasta la carretera del puente 20 de Noviembre, en Torreón, Coahuila.

La familia de Dacel lo esperó por más de dos horas, pero sintieron mucha alegría cuando lo vieron en el camión.

Una vez que la familia logró reunirse nuevamente y darle el agradecimiento al chófer, todos viajaron hacia Durango.

“Estoy a la espera de mi perrito Dacel que viene con un trailero, que viene viajando de Altamira, ya llevamos aquí como dos horas. Agradezco a Bienestar Animal Altamira que nos ayudó a regresar con él y les agradezco de corazón”, comentó en un vídeo la dueña de Dacel.

Por. Óscar Figueroa

La Razón