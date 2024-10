Shaquille O’Neal revela su secreto para el éxito en los negocios y el básquetbol

Shaquille O’Neal, una de las leyendas más grandes del baloncesto, ha tenido una carrera llena de logros en la NBA. Sin embargo, su éxito no se limita solo a la cancha. Recientemente, fue entrevistado por el creador de contenido Roberto Martínez para discutir la llegada de su marca deportiva, Shaq, a México, donde compartió valiosas lecciones sobre el mundo de los negocios.

Durante la entrevista, Shaquille O’Neal reveló que el secreto de su éxito va más allá de los trofeos y reconocimientos. Su enfoque se centra en valores como la gratitud, la confianza y la educación financiera. Este enfoque ha sido fundamental no solo para su carrera en el básquetbol, sino también para su sorprendente éxito en el mundo de los negocios.

La verdadera definición de éxito para Shaquille O’Neal

Durante la charla con Roberto Martínez, Shaquille O’Neal compartió una reflexión profundamente personal: a pesar de haber conquistado numerosos campeonatos con diferentes equipos de la NBA, para él, el verdadero éxito se define por un momento muy especial: haber podido comprarle una casa a su madre.

“Mi definición de éxito fue poder comprarle una casa a mi mamá. Sé que muchas madres por ahí saben a lo que me refiero. Despiertas, cocinas para los niños, tienes un trabajo, tienes otro trabajo, y vuelves a casa y todavía no tienes mucho. Esa era mi madre. Así que, cuando jugué, hice todo ese dinero y, ‘lo que quieras, mamá’. Ese es mi sentido de éxito”, dijo el exbasquetbolista.

Shaquille O’Neal confesó que esta experiencia fue crucial para su desempeño en el deporte. Sentía que si perdía un partido, su madre también perdería la casa, lo que lo impulsaba a dar lo mejor de sí en la cancha. Este sentido de responsabilidad y el deseo de retribuir a su familia le brindaron la motivación necesaria para alcanzar nuevas alturas en su carrera. Así, cada vez que jugaba, tenía en mente no solo su propio éxito, sino el bienestar de su madre, un impulso que lo llevó a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

“Yo creé mi propia filosofía. Así que si te estoy mirando y eres un jugador, si tú me ganas, vas a quitarme la casa de mi madre. Y, antes de que me quites la casa de mi madre, vas a tener que matarme y no voy a dejarte. Entonces, voy a tener que matarte a ti”, comentó Shaq.

Consejos de éxito de Shaquille O’Neal en los negocios

El exjugador de basquetbol también compartió valiosos consejos sobre cómo alcanzar el éxito en el mundo de los negocios. A una edad temprana, Shaquille O’Neal comenzó a ganar grandes sumas de dineros, lo que lo llevó a darse cuenta de que no sabía cómo manejar adecuadamente esos recursos. Esta situación lo motivó a estudiar negocios, una decisión que ha dado frutos a lo largo de su carrera empresarial.

“Cuando empecé a ganar mucho dineros y no sabía qué hacer con él (decidí estudiar negocios). Entonces, entre los 19 y 20 años. Si no aprendes y estudias ciertas cosas, lo pierdes todo. Así que ganaba tanto dineros que tuve que hacerlo, porque me decían ‘invierte’, pero ¿invierte en qué? ¿Qué es invertir? Así que tienes que estudiar esas cosas. Ya sabes, sociedades de responsabilidad limitada y corporaciones del subcapítulo S y cómo puedes conseguir exenciones fiscales”, añadió Shaq.

Una de las enseñanzas más importantes que O’Neal destacó es que el éxito en los negocios no depende únicamente de su esfuerzo personal, sino también del equipo que lo rodea. En lugar de controlar cada aspecto de su negocio, el empresario prefiere asignar responsabilidades y permitir que su equipo trabaje de manera autónoma.

“La única mentalidad que traslado a los negocios es la de campeonato, y para lograr uno hay que tener un buen equipo. Si no tuviera a mi equipo, probablemente no ganaría ningún campeonato […] Sea quien sea ese equipo, tienes que conocerlos […] Así que no estoy buscando gente. No salgo y digo ‘oh’. Ellos están aquí, me los llevo y los preparo. Tenemos éxito, fracasamos juntos; tenemos buenos y malos tratos. Simplemente crecemos juntos. Y lo principal es que no les digo qué hacer. Una vez que empiezas… Nunca lo hagas. Eso es uno de los errores que llamamos ‘micromanaging’ o ‘micromanejar’”, recalcó.

Además, O’Neal aconsejó a sus seguidores a priorizar el ahorro. Aunque disfruta de una vida llena de lujos, afirmó que si pudiera cambiar algo en su vida, empezaría a acumular recursos para el futuro desde mucho antes. Este mensaje resuena especialmente en una generación joven que puede verse tentada a gastar en el presente sin pensar en las consecuencias financieras a largo plazo.

“Sí, ahorra. Porque voy a decirte, incluso ahora tengo 40 coches y no sé por qué y tengo cinco casas y no sé por qué. Solo ahora, ni siquiera lo toques”, declaró Shaquille O’Neal.

La entrevista con Roberto Martínez a Shaquille O’Neal ha ofrecido una perspectiva valiosa sobre lo que realmente significa tener éxito en la vida. Desde su compromiso con su familia hasta su enfoque en la educación financiera y la importancia de un buen equipo, las lecciones de O’Neal son aplicables a cualquier persona que busque alcanzar sus metas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR