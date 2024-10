Apio Quijano acusa de doble cara a exintegrante del Team Infierno

Héctor André Quijano Tapia mejor conocido como Apio Quijano se ha caracterizado por ser muy sincero y abierto con sus seguidores en redes sociales, en esta ocasión fue cuestionado durante una transmisión en vivo sobre cuál era su relación con un exintegrante del Team Infierno y no dudo en dar detalles de lo sucedido.

La revelación ocurrió cunado uno de los cibernautas le cuestionó si le caí bien Sofía Rivera, a lo que el integrante del querido grupo Kabah bromeó pidiendo que cambiaran de pregunta y ya después dijo que no le cae mal, confesó el tiempo que convivió con ella en La Casa de los Famosos ella era muy amable pero que una vez que él salió ya no fue así “eso se me hizo doble cara y no me gustó”.

Apio Quijano acusa de doble cara a Sofía Rivera

Recordó que él la apoyo y siempre estuvo con ella “y cuando salí se me voltearon las cosas” incluso señaló que la conductora le habría dicho que hablaban mal de él y que eso le parecieron comentarios fuera de lugar. Al inicio del reality show Sofía Rivera era parte del recordado Team Infierno conformado por Wendy Guevara, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Nicola Porcella y Apio Quijano, pero en la segunda semana la esposa de Eduardo Videgaray decidió no formar más parte del team debido a que no coincidía con sus ideales.

“La verdad es muy arma pleitos y no me gusta la gente arma pleitos”, sostuvo Apio Quijano.

Con sus demás compañeros del Team Infierno el cantante tiene una excelente relación e incluso con otros integrantes de La Casa de los Famosos de esa temporada realizada en 2023, como Maria Claire Harp, Jorge Losa, es común verlos asistir a eventos e incluso convivir en reuniones. El video fue compartido por la cuenta de TikTok luna_jaguar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO