TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fue una noche emocionante, con goles, autogoles, errores, aciertos, con adrenalina al máximo, pero lo más importante una conexión entre afición y equipo, una escuadra celeste que a base de agallas, coraje y ADN celeste, logró imponerse a Dorados 4-3 en juego pendiente de la fecha 11 del Apertura 2024 de la Liga de Expansión.

Con este triunfo los dirigidos por Gastón Obledo se ilusionan con meterse a la fiesta grande de la división de plata y es que ayer se vio al equipo que toda la gente desea en la cancha.

Las cosas no pintaban en el arranque, los pupilos de Sebastián “Loco” Abreu encontraron la ventaja al minuto 10 en un balón parado, mandan el servicio al corazón de área, lo alcanza desviar Edson García y se mete a su propia portería y el 1-0 para los visitantes.

La Jaiba Brava no dejó de luchar y al minuto 22 empezó a tocar la pelota en tres cuartos de cancha, entre Corona, Minotra, Pérez y Soto, para que el delantero de la celeste Edu Pérez no perdonará y así mandar el balón a la red para el 1-1.

Pero faltaba más para los locales, una vez más el colombiano Minotta haría de las suyas por izquierda, logra mandar un centro que detiene Corona, se quita a uno dentro del área, logra sacar un tiro pero la defensa deja el balón tibio, de nuevo aparece Edu Pérez para mandar el balón a besar las redes para el 2-1.

Así se irán al descanso con la victoria parcial de los tamaulipecos.

Para el segundo tiempo no era lo que se esperaba para los más de 5 mil aficionados que se dieron cita al Tamaulipas, Dorados encontraría muy fácil el empate al minuto 69 por parte de José Ramírez.

Ya los dos equipos habían movido sus piezas y para el Gran Pez el accionar se le estaba dando.

Al 84 los de Sinaloa se van al frente en el marcador con anotación de Fernando González y ponía 3-2 para los visitantes.

Cuando todo indicaba los 90 minutos empezó la fiesta celeste, las tenazas de la Jaiba Brava dieron frutos, no bajaron los brazos y el premio llegó al 90 con el empate por conducto de Rubén Domínguez y el estadio explotó al 92 cuando Francisco “La Pantera” Martínez mandó el balón a besar las redes para poner las cifras definitivas de 4-3.

Una victoria que catapulta a la celeste a los 18 puntos, faltando dos jornadas, pero ellos descansan una, cierran el torneo visitante el Atlante, pero la posibilidad de meterse a la liguilla es mucha en el torneo.

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón