Este es el cartel oficial del Vive Latino 2025

MÉXICO.- Este viernes se publicó el cartel oficial del Vive Latino 2025, luego de que la agrupación alemana, Scorpions confirmara su participación en una publicación previa al anuncio oficial, lo que desató mayor ansiedad entre los fans por conocer el lineup completo.

Cabe recordar que el Vive Latino es uno de los festivales más emblemáticos de México y Latinoamérica, ya que es un punto de encuentro para la música, la cultura y la diversidad, y se celebra anualmente desde 1998, por lo que este 2025 cumplirá 25 años.

Mexico City we are ready to rock you like a hurricane!!! See you 15-16 de Marzo at the Vive Latino Festival. Tickets on sale 31 October at https://t.co/9ObA1Xjecm pic.twitter.com/AxaBrolTIX

— Scorpions (@scorpions) October 25, 2024