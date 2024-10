Insólita receta de huevos revueltos con Coca-Cola, ¿los probarías?

MÉXICO.- En la era de las redes sociales, cualquier cosa puede volverse viral, desde bailes graciosos hasta recetas inusuales y esta vez, el internet ha puesto sus ojos en una vendedora ambulante mexicana que compartió una peculiar para disfrutar de unos huevos revueltos con Coca-Cola. El video, que fue compartido en la plataforma X (antes conocida como Twitter), ha generado una ola de reacciones que van desde la sorpresa, hasta el escepticismo y la curiosidad.

Se sabe que ell video fue publicado originalmente por la cuenta “Out Of Context Mexico“, una página conocida por compartir momentos curiosos y a veces insólitos de la vida diaria en el país. En el clip, se observa a una vendedora ambulante explicando con entusiasmo cómo preparar su receta especial de huevos revueltos, pero con un giro inesperado: en lugar de usar leche o agua, ella recomienda utilizar Coca-Cola. Aunque al principio pueda sonar extraño, la vendedora defiende con confianza su receta, asegurando que el resultado es un plato delicioso y único.

Lo que ha capturado la atención de las y los internautas no solo es la peculiaridad de la receta, sino la manera en que la vendedora la presenta. Con una actitud desenfadada y un carisma encantador, explica los pasos de su preparación y aunque algunos usuarios podrían considerarlo una broma o una exageración, su convicción es tan auténtica que muchos han decidido probar la receta para comprobar si es tan deliciosa como dice.

Receta insólita: huevos revueltos con Coca-Cola

Aunque no se ha identificado dónde se ubica este puesto ambulante, la receta que se presenta en el video es simple y directa, ya que la mujer comienza vertiendo una lata de Coca-Cola dentro de un sartén que se encuentra en el fuego del carbón. Después de dejar que el refreso se caliente durante algunos minutos y revolver constantemente, la vendedora revienta un par de huevos directo en el recipiente donde la Coca-Cola se encontraba calentándose.

Después de que los huevos crudos reposan por algunos segundos sobre el refresco caliente, la vendedora los revuelve hasta que la mezcla se torna de un color oscuro y ambos ingredientes parecen integrarse a la perfección. Mientras este manjar se cocina, la mujer comienza a picar algo de cebolla, chile serrano y jitomate para coronar el platillo con su buena dosis de verdura; una vez que el huevo se ha cocido, la vendedora agrega los demás ingredientes y sigue mezclando para integrar estos extraños sabores.

Cuando el huevo parece estar cocido por completo, sólo queda disfrutarlo y como buen platillo mexa, ésto se hace con una tortilla recién calentada para convertirlo en el taco más extraño que se ha inventado en los límites de este país. Como era de esperarse, el video se ha convertido en una sensación, acumulando cientos de vistas y comentarios, en donde muchos usuarios han expresado su asombro ante la idea de mezclar Coca-Cola con huevos, calificando la receta como una combinación inusual que nunca habrían imaginado. Algunos comentarios destacan la creatividad de la vendedora y aplauden su espíritu emprendedor, mientras que otros bromean sobre los posibles resultados, sugiriendo que podrían ser más dignos de un experimento culinario fallido.

Así se preparan los huevos con Coca-Cola, ¿te atreverías a probarlos?

Sin embargo, no todos los comentarios han sido de incredulidad ya que varios usuarios han tomado el desafío en serio y han comenzado a compartir sus propias experiencias intentando hacer los huevos revueltos con Coca-Cola. Algunos afirmaron que el plato no es tan extraño como parece y que, aunque es inusual, tiene un sabor dulce y caramelizado que podría gustar a los más aventureros en la cocina. Otros, en cambio, señalaron que el resultado no era el esperado, describiéndolo como una mezcla demasiado dulce para sus gustos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO