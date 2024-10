Logra tramitar su acta de nacimiento a los 65 años

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A los 65 años de edad, la señora María Soledad Báez Castillo logró obtener su acta de nacimiento.

Comentó que con el documento, ha vuelto a nacer y podrá realizar trámites que no podía hacer, carecía de alguna identificación.

“Me siento otra, como si acabara de nacer, le doy las gracias a la licenciada de aquí del registro civil y me dio tanto gusto que me dieron ganas de llorar, tengo 65 años de edad y no había podido registrarme”.

Dijo que por múltiples factores no había podido registrarse para obtener su acta de nacimiento, que en su peregrinar le pedían acudir a todas las oficialías del registro civil.

“De niña no me registraron, antes los padres no lo hacían, no eran muy decididos, no registraban a uno y así lo dejaban”.

Explicó que al ser hija única, la situación para registrarse se complicó, pero destacó el apoyo de la titular de la primera oficialía, Blanca Silvia Borjas Loredo.

“No podía hacer nada, todo se quedó así y le doy gracias a Dios y a los que me ayudaron también, no tengo identificación, nada de eso, pero con el acta de nacimiento ya la tendré”.

Durante este jueves, se llevó a cabo la entrega de registros de la brigada para el registro oportuno de nacimiento de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Fueron entregadas 60 actas de nacimiento extemporáneas, 43 niños de 7 a 14 años de edad, así como 17 adultos mayores.

Por Óscar Figueroa

La Razón