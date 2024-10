Aumentan atenciones médicas por accidentes de moto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la zona sur de Tamaulipas se estima que entre 5 a 6 motociclistas se ven involucrados en un accidente de tránsito.

El traumatólogo, Francisco Castañeda, advierte que las lesiones más frecuentes se producen en las extremidades inferiores.

“Diario, dos o tres atenciones graves se atienden y otro número igual en lesiones menores, de operadores de moto o acompañantes”, comentó.

Las lesiones más frecuentes, dijo que son en las extremidades inferiores y en muchos casos, son motivo de incapacidad laboral desde un mínimo de 4 a 6 meses y hasta uno o dos años de recuperación.

El especialista considera necesario que se desarrolle un proceso legislativo que regule la conducción de motocicletas y mantenerse estricto con la venta de las unidades.

“Son muy accesibles y no está mal, porque es un transporte eficiente y barato, pero no deberían venderse a cualquier persona, mucho menos si no están capacitados”.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón