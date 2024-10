El ITCA y Blanca Valles…

Inicio el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano en su edición 2024 donde los tamaulipecos podremos disfrutar extraordinarios espectáculos de talla internacional, nacional y local.

Desde ayer 25 de octubre y hasta el 3 de noviembre, gracias al Gobierno del Estado, se tendrán diversos eventos artísticos y culturales en todos los municipios de tierras cuerudas con la presentación de grandes puestas en escena, conciertos y exposiciones artísticas de diferentes géneros, en síntesis, se tendrá diversión y cultura de calidad, al alcance de todos y para toda la familia.

Más de 60 espectáculos se llevarán a cabo durante el Festival de la Costa del Seno Mexicano, todos son gratuitos, en los que se presentarán en espacios cerrados se requiere boleto entregados previamente en taquillas del lugar, mientras que los que se efectuarán al aire libre solo se requiere llegar a tiempo, ocupar un lugar y disfrutar.

Y como en Tamaulipas también hace aire, es decir, se tienen excelentes expositores de las Bellas Artes en distintas expresiones artísticas, podremos apreciar el talento local en conciertos musicales, obras teatrales, muestras pictóricas y mucho más.

Dicen que un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma, Tamaulipas es un pueblo con alma, corazón y vida y lo manifiesta en diversas expresiones culturales, el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano da cuenta de ello.

Ya que andamos con temas del ITCA, déjeme le platico que Delegados y subdelegados del Instituto Tamaulipeco de Cultura y las Artes, en evento más que motivo, reconocieron a BLANCA VALLES RODRIGUEZ por su labor al frente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Tamaulipas.

Reconocen y agradecen que durante los 30 años que BLANCA VALLES lleva al frente del gremio sindical, y gracias a los buenos acuerdos derivado de una relación cordial e institucional que ella a sabido llevar con el Gobierno del Estado, es que se han logrado múltiples beneficios para los burócratas

Hay evidencia de que es mucho el trabajo realizado y lo que se ha logrado para bien de los trabajadores sindicalizados y sus familias en el tiempo que VALLES RODRIGUEZ tiene al frente del SUTSPET, y no, no es sencillo, se requiere carácter, sensibilidad, conocimiento de las necesidades de un gran gremio y saber mantener la estabilidad en las relaciones laborales, y no cualquiera tiene la capacidad para ello.

BLANCA VALLES siempre le ha apostado a la estabilidad laboral de sus agremiados, le ha tocado trabajar ya con tres diferentes corrientes políticas y siempre ha sido institucional y eso se lo reconocen propios y extraños.

Su permanencia en el sindicato es gracias al cariño y respeto que se ha ganado entre la base trabajadora, de ahí que saliera muy fortalecida en la elección pasada pues fueron los mismos sindicalizados los que decidieron que ella continuara en el cargo otro periodo.

Entre los múltiples beneficios que BLANCA ha logrado para los agremiados están el apoyo en gastos funerarios, canasta básica, quinquenios, aumento a los bonos del día de la madre, el padre y del niño.

Se creó la unidad deportiva del SUTSPET en la capital tamaulipeca, el centro recreativo de la burocracia un lugar de esparcimiento para las familias de los agremiados, se implementa el programa de atención psicológica, los descuentos para lentes, tan solo por mencionar algunos de los logros sindicales que se han tenido bajo el liderazgo de VALLES RODRIGUEZ.

Eso es tener liderazgo, compromiso con sus agremiados y capacidad para negociar los beneficios, seguramente esa es el motivo por la que Delegados y subdelegados del ITCA en días pasados reconocieron la trayectoria y labor de BLANCA VALLES al frente del SUTSPET.

En fin, la situación es que ayer inicio el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano que, aparte de ofrecer magníficos espectáculos artísticos y culturales al pueblo tamaulipeco, es la gran plataforma para el talento local, y que los Delegados y subdelegados del ITCA reconocen la labor de BLANCA VALLES RODRIGUEZ.



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ