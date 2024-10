Tierno y respetuoso

Fue una semana con buenos resultados en materia de seguridad pública se dieron grandes anuncios que nos hablan de los resultados positivos que arroja la estrategia implementada en materia de seguridad la administración del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA-

El trabajo desarrollado en coordinación con las fuerzas federales permite que la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira sea considerada como la tercera zona más segura de México de cuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI.

De acuerdo al INEGI en septiembre del 24 la percepción de seguridad en el sur de la entidad aumento del 78.5 al 80 por ciento, lo que es un incremento del 1.5 por ciento.

Las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 13.7; Benito Juárez, con 17.5; Tampico, con 20.0; Piedras Negras, con 20.2; Puerto Vallarta, con 21.3, y Saltillo, con 21.7.

Estos números son resultado de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, en la que participan instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, logrando resultados que han sido reconocidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el propio INEGI.

La encuesta del INEGI señala que en Reynosa y Ciudad Victoria se registró una disminución en la percepción social sobre inseguridad pública por área urbana en el periodo junio-septiembre 2024.

En Reynosa, Tamaulipas, pasó de 75.2 a 73.8 por ciento de la población, mientras que en Ciudad Victoria se redujo de 52.6 a 48.8 por ciento.

Las cosas buenas deben contarse, en materia de seguridad se realizan acciones que se reflejan en la percepción ciudadana.

Donde todavía hay un mar de dudas es en el Ayuntamiento victorense, pues nuevamente la sesión extraordinaria de Cabildo no se llevó a cabo, fue cancelada, todo mientras se respira una calma inexistente en ningún rincón de las oficinas del 17 Hidalgo.

En el Cabildo se esperaron, pero una nueva excusa se presentó para cancelar la reunión, ahora se pretexto una falla eléctrica.

Parecía que las aguas regresaban a su nivel, que ya no habría complicaciones, que retornó el trato tierno y respetuoso del Cabildo y el Congreso para las autoridades municipales encabezadas por el alcalde EDUARDO GATTÁS.

Lo cierto es que nada regreso, la amabilidad se esfumó, hay una obsesión por ciudad Victoria, la del viernes no fue una falla eléctrica, fue un error de operación política.

Hay pasos que no se dan en la dirección correcta.

Esta situación ya fastidio a los regidores del Movimiento Ciudadano, MELISSA MIRELES y DANIEL PÉREZ, quienes ofrecieron una conferencia para pedir que “paren el juego” y tomen una determinación para aprobar los nombramientos del gabinete municipal.

Ambos regidores manifestaron que ya pasaron cuatro semanas y se pueden aprobar a los nuevos funcionarios municipales, por lo que es urgente que haya una solución al conflicto.

“Ya queremos una solución, es urgente estar dentro del marco legal”.

MELISSA y DANIEL deben abonar a una solución al conflicto, pero parece que ya agarraron partido en un conflicto que, en lugar de decrecer, parece que va en aumento.

Las siguientes 48 horas serán cruciales para la decisión final, por lo pronto diremos que no hubo falla eléctrica, hubo falla política.

En ocasiones, cuando se pasa la mano por la espalda se tienen varias interpretaciones.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com