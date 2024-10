Cine hecho en casa

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Constantemente estamos actualizados, al pendiente de las novedades, estrenos y últimas noticias referentes al cine de Hollywood, ¿qué nueva franquicia esta por llegar?, ¿cual superhéroe tendrá su propia película?, ¿en qué nuevas aventuras se meten los Derbez?, pero, ¿sabemos quién está produciendo cine en nuestra ciudad?, ¿cómo puedo conocer más y apoyarlo?.

Ciudad Victoria es un gran semillero de talentos, teniendo grandes actores, fotógrafos, maquillistas, artistas plásticos, músicos, escritores, por mencionar algunos, que forman parte del denominado séptimo arte. En este momento hay creadores audiovisuales que están produciendo o promocionando sus proyectos, tales casos como el director Antonio Rotunno, Roberto Collado, Dante Silva, fotógrafos, Adrián Pérez Barrón, directores de arte, Sebastian Chirinos, Fernando García, músicos como Juan Carlos López, Ricardo Linares, Hugo Cedillo, gestores de proyectos, Gemma Saldaña, promotores, creadores de estrategias de marketing de películas, Lilibeth Castillo Acuña, asistentes de dirección, Luis Antonio Sánchez, Josué López y claro creadores que van iniciando su camino como Manuel Morales, Víctor Galarza, Gustavo Ruiz, entre muchos otros talentos con la necesidad e ilusión de contar historias.

Estos artistas no cuentan en ocasiones con el recurso necesario para poder desarrollar sus proyectos y buscan apoyos, estímulos, becas, que en la mayoría de los casos no son suficientes, no se obtienen o simplemente no hay y se ven en la necesidad de recurrir al apoyo de la gente, no solamente se puede ayudar económicamente, existen más opciones, el compartir sus logros, sus publicaciones y trabajos, el asistir a eventos donde exponen su arte, el recomendar seguirlos para aumentar su proyección.

Todo lo anterior mencionado ayuda en gran medida a que toda esa información llegue a los ojos, oídos y mentes correctas, que vean la oportunidad de formar parte, de el poder cristalizar su arte, de esa forma gana el artista al poder plasmar su idea y ganamos nosotros al poder apreciarla. La próxima vez que escuchemos que no se hace arte, que no se hace cine en nuestra ciudad, debemos asegurarnos de haber abierto bien los ojos.

Por Alejandro Márquez García