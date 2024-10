Durante estos 4 días los bancos en México estarán cerrados

A prácticamente dos meses de que termine el año, es importante prever que durante cuatro días los bancos en el país no brindarán servicios a sus clientes, según lo dispuesto en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber para que tomes tus precauciones y no te quedes sin realizar aquellas operaciones que necesites.

Durante estos 4 días los bancos en México no darán servicios

Es muy importante que estés informado sobre los días que los bancos no laboran en México, durante noviembre y diciembre hay cuatro días en los que no abrirán sus puertas, por lo que sus usuarios no podrán hacer depósitos, retiros, apertura de cuenta o alguna otra operación directamente en sucursales. De acuerdo con el calendario 2024 de la CNBV, esos días son los siguientes:

2 de noviembre

18 de noviembre

12 de diciembre

25 de diciembre

Como se puede constatar en el calendario nacional, durante esos cuatro días los bancos en México mantendrán cerradas sus distintas sucursales. El sábado 2 de noviembre se debe a que es el Día de Muertos, en tanto que el 18 de noviembre es considerado un día inhábil porque se conmemora el Día de la Revolución Mexicana el 20 de ese mes.

Por otro lado, el 12 de diciembre se celebra el Día del empleado bancario, mientras que el 25 es Navidad, así que también es un día de descanso obligatorio, que se encuentra señalado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe señalar que si debes trabajar en un día festivo, este debe ser pagado.

Con información de El Heraldo de México