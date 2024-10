‘El Burro’ Van Rankin revela el último mensaje que le mandó Luis Miguel

Además de hablar de Luis Miguel, Jorge Van Rankin aprovechó para mencionar la larga lista de contactos que guarda en su teléfono, aunque aclaró que no le interesa presumirlos.

“Tengo contactos de políticos, amigos míos. Repito: soy apartidista, respeto, pero hay cosas que no creo”, explicó, dejando claro que aunque conoce a personalidades del mundo de la política, no se inclina por ningún partido.

“Tenía a Secretarios de Gobernación de sexenios de antes, cantantes famosos, pero no voy a estar presumiendo quiénes son”. Además, aseguró tener amistades con ex presidentes, futbolistas y cantantes internacionales. Sin embargo, subrayó que no suele hablar públicamente de sus contactos porque, según él, no siente la necesidad de alardear.