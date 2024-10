“Sin Barreras”: El poder de la reinserción social

Luisa Melo y Gonzalo Figueroa se conocieron gracias a que compartían el mismo lugar de trabajo. Ambos laboraban en Imagen Televisión, Luisa en el área de post producción, mientras que Gonzalo se desempeñaba como productor en campo en el área de noticias. Si bien Luisa ya no comparte la oficina con Gonzalo, sería el trabajo el primer punto de encuentro para la creación de “Sin Barreras”.

Gracias a la música se acercaron y a partir de 2019 iniciaron la grabación de dicho material que nunca pensaron sería multipremiado en Cannes. “Sin Barreras” documenta la gira de una banda de metal mexicana llamada “Seven” (S7N). En 2019 ofrecieron una gira por 5 reclusorios de la Ciudad de México. El Reclusorio Norte, Sur, Oriente, el CEVARESO (Centro Varonil de Reinserción Social) y Santa Martha Acatitla. Un poco después de ver todo el material que recopilaron, Luisa y Gonzalo se dieron cuenta que tenían una historia por contar.

“No es común que existan conciertos en las cárceles, menos una gira musical de metal, que fue lo que hizo S7N” menciona la tampiqueña Luisa Melo.

¿CÓMO ES GRABAR AL INTERIOR DE LOS RECLUSORIOS EN MÉXICO?

“Las reglas que tienen al interior de los penales son muy firmes, no podíamos ir vestidos de caqui, negro o azul marino. Los lineamientos son muy estrictos y una vez que entras la experiencia es muy dura. El paisaje visual y los olores en la cárcel es muy fuerte, mientras que la crianza de niños en el penal de Santa Martha fue muy impactante”.

Gonzalo por su parte considera que fue una experiencia única que jamás van a volver a vivir, “tuvimos muchos retos desde el inicio, como capturar la mayor cantidad de momentos y perder el miedo al acercarte de primera mano con los internos para poder tomar los mejores detalles” Al vivir la experiencia de documentar al interior de los penales, Luisa reflexiona: “Los internos te dan las gracias por llevarles algo distinto y darles un momento de distracción porque es notable el abandono que sufren, es inimaginable lo que significa estar encerrado”.

LA HISTORIA DE FABIÁN CARREÑO

El ex baterista de la banda “S7N” Fabián Carreño, vivió en carne propia lo que significa estar privado de la libertad. Estuvo preso en el Reclusorio Sur, la música fue una de las cosas que lo ayudaron a pasar este mal rato. Durante su estancia, formó una banda con otros internos, incluso ofreció clases de batería en el penal donde se encontraba encarcelado. Y finalmente donó dicha batería para que su salida, no significara el fin de este instrumento. Esto es parte de lo que se puede ver en el documental. No solo son los conciertos de “S7N” sino que también va de la mano con la historia de Fabián, una situación que cualquiera puede vivir.

TRES VECES PREMIADO EN CANNES…

“Ha sido algo inesperado” menciona Luisa, al tratarse de la primer película que produce ella y Gonzalo, “las reacciones que ha desencadenado han sido muy sorpresivas, eso nos tiene muy contentos”, agrega el Director. El World Film Festival premió a “Sin Barreras” en las siguientes categorías: Mejor edición para Luisa Melo y Alfredo Acevedo Taja, Mejor historia verdadera, donde participa Fabián Carreño y Mejor primera película para Gonzalo Figueroa y Luisa. “Esta premiación nos abre muchas puertas para participar en el Cannes grande, ya que el World Film Festival es como el hermano menor del Festival de Cannes” explica Luisa.

A propósito de la premiación de “Sin Barreras” los Directores explican que este material aún no es proyectado al público al encontrarse participando en otros festivales nacionales e internacionales, por lo que las mismas políticas de los festivales, exige que este material sea reservado hasta tener la deliberación de su participación. Aunque el camino no ha sido fácil para “Sin Barreras” al intentar participar en el Festival de Cine de Morelia y no quedar seleccionado. La proyección del documental será visible en el Festival de Cine de Barrio en Ciudad de México a realizarse del 16 al 23 de noviembre.

Para la segunda mitad del 2025, Luisa Melo planea proyectarlo en Tampico, de donde es oriunda, con la posibilidad de mostrarlo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su alma mater. El trabajo de 5 años aún no concluye, planean regresar a donde todo comenzó. A las cárceles de la Ciudad de México para mostrar el documental “Sin Barreras”. Incluso existe la posibilidad de extender la gira de la banda de metal “S7N” por distintos reclusorios del país para que también sea documentada. Una experiencia que a decir de los directores, los atemoriza un poco, pero que también los llena de mucho gusto.

Por Karen Salas