Alcalde de Altamira pide a funcionarios menos Netflix y salir a las colonias

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez recomendó a sus funcionarios salir a las colonias para que conozcan las necesidades y dejen pendiente las series de Netflix.

“Netflix, no mejor dejo pendiente la serie, porque yo hice mejor fue recorrer las colonias porque me habían dicho que en Arboledas estaba muy oscuro y sí, hasta parece que las lámparas se pusieron de acuerdo”, precisó durante la mañanera 160.

Dijo que necesita que los directores, regidores, síndicos salgan a la calle, a ver qué hace falta, “ustedes son representantes del pueblo”.

“Si no salimos, no nos damos cuenta de lo que está pasando, los parques están oscuros y le pido a los regidores salgan en la noche”.

Considera que entre todos los funcionarios deben trabajar, que no es una actividad exclusiva del Presidente, “es una tarea de todos, por eso cada regidor tiene una comisión y también representan a un municipio, porque fueron votados”.

“Síndico salga en la noche, haga un recorrido, los directores salgan, si ustedes no me informan a mí, es imposible que me de cuenta lo que está pasando en la ciudad”.

Armando Martínez invitó a todos los funcionarios para que se involucren en la problemática social y “si en algún momento no responde un director, para eso está el presidente”.

“Si todos seguimos así, vamos a seguir con altos niveles de aprobación, por eso salgan a la calle, hagan videos, señalen alguna acción y cómo se va resolver”, terminó el funcionario.

Por. Óscar Figueroa

La Razón