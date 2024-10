Peso Pluma tendría nueva novia; es visto de la mano con Diana Esparragoza

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, parece haber encontrado el amor nuevamente. Recientemente, fue captado de la mano con una misteriosa mujer, lo que ha desatado especulaciones sobre su nueva relación. Aquí te decimos quién es.

Desde su ruptura con Nicky Nicole y su breve romance con Hannah Howell, los seguidores de Peso Pluma se preguntan quién es esta nueva mujer que ha capturado su atención. Esto se sabe sobre la misteriosa conquista del cantante de corridos tumbados.

Peso Pluma y de la Mano con Nueva Mujer

Las imágenes han causado revuelo entre los fanáticos y medios de comunicación. Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Kabande Laija, fue fotografiado en lo que parece ser un momento íntimo con esta nueva mujer.

La pareja fue vista caminando supuestamente por las calles de París, una ciudad conocida por su romanticismo y encanto. Las fotos muestran al cantante luciendo una chamarra de piel negra, combinada con un atuendo monocromático del mismo color, mientras la mujer a su lado, de cabello rubio, vestía gafas de sol, una blusa blanca, pantalones negros y botines.

#NEWS: Peso Pluma spotted with new girlfriend in Paris — Diana Esparragoza, grand-daughter of Sinaloa Cartel co-founder, ‘El Azul’ pic.twitter.com/JkKUg7JhUc

— 44vibe News (@44vibeTV) October 28, 2024