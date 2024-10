Avanza conciencia en cuidado animal

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.– Un promedio de cinco mil perros y gatos, han sido inscritos al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) en Altamira, lo que refleja el interés de la población en ser tutores responsables.

“Con la llegada de la dirección, la gente se está volviendo más consciente de lo que los animales requieren y verlo como una obligación el tenerlos bien”, dijo la directora de Bienestar Animal en Altamira, Brittanya Bache Vega.

El programa del RUAC comenzó a implementarse en los primeros meses del 2023 y fue creado con el propósito de promover el respeto y cuidado de los animales.

En algunos sectores de Altamira, los vecinos se han organizado para registrar a los animales callejeros para que puedan ser esterilizados.

Comentó que recientemente, el personal de la dependencia acudió a Villa Cuauhtémoc para realizar jornadas, al considerar que la zona rural del municipio, también debe conocer las funciones de la Dirección de Bienestar Animal.

Contrario a lo que se pensaba, reconoció que la gente de las comunidades se encuentra consciente del buen trato que deben darle a las mascotas.

“Se está implementando la concientización de la esterilización, ahorita se lleva a cabo por medio del Registro Único de Animales de Compañía, lo registras y te envía a una lista de espera y de esa manera se les va hablando”.

Hay algunas veterinarias afiliadas a Bienestar Animal que ofrecen servicios a bajo costo para los propietarios que tengan inscritos a sus mascotas al RUAC, aplican descuentos en consultas, medicamentos, etcétera.

“Estaban afiliadas un promedio de 5,800 mascotas, más los que se hayan agregado en los últimos días”.

La funcionaria agregó que en la zona rural, también hay personas que hacen labor de rescatar animales y que el maltrato no solamente es golpear a las mascotas, sino también implica no alimentarlo, no llevarlo a las vacunas, ni pasearlos.

“Cada vez la ciudadanía se encuentra más al pendiente de sus animales, de ser tutores responsables, no solo es tenerlos, sino también darle los cuidados y el bienestar que necesitan”, puntualizó Brittanya Bache Vega.

Agregó que también han asegurado a semovientes que estaban en la vía pública, incluso ayudaron a un caballo que tenía fractura en una de sus extremidades.

“Es un trabajo incansable, realmente nosotros como ciudadanos estábamos acostumbrados a otra cosa, pero existe la intención de ordenar la ciudad y eso incluye eso, que si tienes a los animales sueltos se van ir a resguardo”.

Las vacas o caballos que estén en la vía pública, son resguardados por el personal de Bienestar Animal y los propietarios tienen un lapso para hacer el reclamo y pagar la sanción correspondiente, de lo contrario el municipio tiene la facultad de hacer la subasta del animal, de esta forma se obtendrán los recursos para cubrir los gastos generados.

“Nosotros nos damos a la tarea de verificar, muchas veces de las denuncias que se reciben, va el personal y los inspectores y por ahí sale el dueño y lo resguarda, aquí es estar informando a la gente que se están tomando esas medidas para que los dueños resguarden a sus animales en los potreros”, concluyó la directora de Bienestar Animal.

Por. Óscar Figueroa

Expreso/ La Razón