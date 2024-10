Nuevo Laredo será sede de torneo de Tochito Binacional

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Nuevo Laredo se prepara para convertirse en la sede de la primera edición de “Tochito Frontera Binacional”, un evento creado por el Gobierno de Tamaulipas para potenciar el deporte en la región y fomentar el turismo en la ciudad.

La elección de Nuevo Laredo para este torneo, resalta el compromiso del Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya por impulsar la región como un destino propicio para el turismo deportivo.

En conferencia de prensa, Ricardo Vilet Alderete, Director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado; destacó que se eligió a la ciudad por las bondades y ventajas que ofrece para reunir a más de 2 mil personas que llegarán de otras ciudades para disputar esta copa.

“Es un gusto dar a conocer este tipo de eventos que sin duda alguna benefician a Tamaulipas y que es uno de los puntos que nuestro gobernador el doctor Americo Villarreal, tiene a bien seguir con este plan estatal de desarrollo en materia turística”, dijo Vilet Alderete, funcionario del Estado.

Resaltó que a través de este tipo de competencias, además de fomentar el deporte, se fortalece la promoción turística y el desarrollo económico ya que se contempla este evento deje en la ciudad una gran derrama de más de 7 millones de pesos.

Por su parte, Rolando Guevara, secretario de Desarrollo Económico dijo que Nuevo Laredo tiene mucho que ofrecer y está lista para recibir a participantes de otros estados como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y del Valle de Texas.

“Este evento no solo celebra el deporte sino fortalece los lazos de nuestra comunidad, para nosotros es un honor ser el anfitrión de este torneo, estamos seguros que será un espectáculo deportivo inolvidable, el impacto económico que traerá a nuestra ciudad será significativo”, señaló Guevara González, titular de la secretaría.

El evento se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre que busca promover la práctica del tochito, una variante del fútbol americano sin contacto, y fomentar el intercambio cultural y deportivo entre comunidades.

Margarita Elizondo Chapa, Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Nuevo Laredo informó que se cuenta con la infraestructura hotelera para recibir a los más de 2 mil visitantes que se espera lleguen a la ciudad. Así como el que durante los días de este evento se aplicarán paquetes para la estancia de las personas.

Se espera la participación de 400 jugadores que convocarán a más de 40 equipos de la región y de Tamaulipas, así como de otros Estados, como Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y Valle de Texas.

El torneo tiene 11 categorías: Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18, Varonil Libre, Femenil Libre, Mixto Libre, Femenil Máster y Varonil Master.

De cada categoría se tendrá un campeón y un sub campeón, se les hará entrega de su trofeo correspondiente, además que los campeones son acreedores de un jersey conmemorativo y un jersey mvp al mejor jugador y 10 mil pesos en las categorías mayores y 5 mil pesos a los campeones de categorías Under, en total de 80 mil pesos en premios.

Los campeones de las categorías menores, que son los UNDER 8, 10, 12, 14,16 y 18, se les darán 5 mil pesos y a los campeones de las ligas Varonil Libre, Femenil Libre, Mixto, Varonil y Femenil Master, se les dará 10 mil pesos.

La inscripción al torneo tiene un costo de mil 500 pesos por equipo, se contempla llevar el torneo en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, teniendo 6 campos de juegos, durante el primer día se realizarán los juegos clasificatorios y el domingo 24 se juegan las semifinales y finales de todas las categorías.

En la presentación del evento estuvieron presentes Maribel Garza, directora de Turismo y Salomón Valencia, director de Cultura Física y Deporte.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON