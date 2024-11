La Chilindrina buscaría reconciliarse con Florinda Meza

CIUDAD DE MÉXICO.- María Antonieta de las Nieves, mejor conocida en el medio artístico como “La Chilindrina”, confesó que no descarta volver a tener una relación de amistad con Florinda Meza, luego de que Roberto Gómez Fernández confirmara que sus diferencias con la viuda de su padre, Roberto Gómez Bolaños, eran cosa del pasado.

Durante un evento realizado en la ciudad de México, la actriz de 74 años se dijo contenta de saber que los problemas entre Gómez Fernández y Meza se habían solucionado, e inclusive le agradeció su disposición para que los programas de “El Chavo” vuelvan a ser transmitidos.

“Ay, con toda seguridad que lo va a ver. Y más ahora de que ya estamos trabajando juntas. Por mí, yo encantada de la vida. Y no va a ser reconciliación. Va a ser nuevamente vernos como nos veíamos antes. Porque antes fuimos muy buenas amigas”, comentó De las Nieves.

En este sentido, “La Chilindrina” manifestó: “No les tengo que perdonar nada. Absolutamente nada. A mí ella no me ha hecho absolutamente nada. Lo que me ha hecho es un bien, si es cierto que por ella estamos otra vez al aire”.

Buscan tener vivo el legado de Chespirito

Posteriormente, la intérprete hizo hincapié en la disposición que ha mostrado Meza para mantener vivo el legado de Gómez Bolaños.

“No sé si ella lo negoció o no, porque todos los derechos le pertenecían a Chespirito. Y por ende a su hijo Roberto Gómez Fernández. Entonces, si ella lo negoció, pues gracias, Florinda. Porque qué beneficio tan grande nos va a hacer a todos. Y sobre todo a mí, que soy de las pocos niños (sic) que había en la vecindad y todavía disfrazaba a Chilindrina, pues todavía la pego”, expresó.

Y previo a la celebración de Día de Muertos, María Antonieta reveló que no le teme a trascender de este mundo.

“No, no, en lo más mínimo. Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Yo tengo preparado mi caja, mi ataúd. Ya lo busqué y me gustó mucho. Con vírgenes de Guadalupe en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar. Ya tengo lista lo que me voy a poner. Bueno, me van a poner ese día. Y, por supuesto, me van a maquillar. Ahora, yo quiero que sea ‘La Chilindrina’ lo que se muera, porque se va a morir junto conmigo”, declaró.

Sin embargo, De las Nieves expresó que no tiene la certeza de poder cumplir este último deseo, por una sencilla razón. “Eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no. Dicen: ‘no mamá, ¿hasta ese momento vas a estar de ridícula?’”, remató.

Con información de HERALDO DE MÉXICO