VIDEO: Pasajeros viven momentos de terror aterrizando en medio del Tifón Kong-Rey

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasajeros de un avión vivieron momentos de terror, luego de que la aeronave en la que viajaban tuvo que aterrizar en medio de las intensas tormentas ocasionadas por el tifón Kong-Rey, el cual está azotando en Taiwán. En redes sociales se han difundido diversos videos, captados este jueves 31 de octubre, que muestran las maniobras que los pilotos tuvieron que hacer para poder despegar y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, el tifón Kong-Rey ha ocasionado la tormenta más grande que ha golpeado la isla en casi 30 años, lo cual ha causado afectaciones aéreas y ha dejado decenas de vuelos cancelados . Actualmente, por las fuertes lluvias solo se ha reportado la muerte de una persona, se trata de una mujer, quien perdió la vida tras ser aplastada por un árbol que se cayó en plena calle. Aunado a ello, miles de personas se han quedado sin electricidad.

Pasajeros viven momentos de terror aterrizando en medio del Tifón

Storm Kong-rey, not only made it difficult for the planes to take off, but almost tossed them around during the approach to landing at Taoyuan International Airport.

In visuals, the pilot of a Starlux flight from Okinawa to Taipei was forced to perform a go-around maneuver… pic.twitter.com/HtzVrW5l8J

