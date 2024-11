A los 11 años va a certamen internacional de ajedrez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Daniela Ordóñez Alarcón, estudiante de primero de secundaria de solo 11 años, es la primera mujer de Tamaulipas que participará en un concurso internacional de ajedrez.

La alumna originaria de Altamira y estudiante del colegio Anglo alemán de Ciudad Madero, participará en el campeonato mundial de ajedrez en Montesilvano, Italia representando a México.

En entrevista con EXPRESO dijo que con dedicación y esfuerzo acudió a un campeonato nacional el pasado mes de agosto, en donde logró el pase al certamen internacional que se llevará a cabo

“El ajedrez me pareció un juego muy interesante, empezó como un pasatiempo entre padre e hija y de ahí me fue interesando más y me fui preparando más”, logrando grandes resultados.