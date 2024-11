Alex Bisogno revela el lado oscuro de trabajar con Danna Paola

MÉXICO.- Danna es una de las cantantes mexicanas más populares en la industria musical, saltó a la fama internacional gracias a su participación en la serie Élite que se estrenó en el año 2018 y en 2020 saldría su álbum Sie7e con éxitos como “Oye Pablo“, “Mala Fama” y “Sodio” que la hicieron consolidarse en la industria musical.

Sin embargo; su carrera no ha estado exenta de escándalos, en esta ocasión trascendió que la actriz y cantante sería la artista más complicada con la que ha tenido que trabajar un reconocido periodista de espectáculos, nos referimos a Alex Bisogno, quien confesó en el podcast de Tony Tiburcio que Danna es muy complicada y todo ocurrió cuando el hermano de Daniel Bisogno fue cuestionado sobre las celebridades a quienes catalogaría como más sangronas para trabajar.

“La vi tener muchos desplantes en contra de la producción”: Alex Bisogno confiesa el lado oscuro Danna

Relató que ocurrió cuando ella era una de las jueces de La Academia y agregó “yo sé que mucha gente me va a odiar” pero aclaró que esa fue su experiencia al trabajar con ella, aunque reconoció que como artista es muy talentosa pero que con el staff no es muy agradable.

“Yo la vi tener muchos desplantes nada agradables en contra de gente de producción, gente de maquillaje”, aseveró Alex Bisogono.

Alex Bisogno tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo Foto: Instagram alexbbisogno

A lo que Tony Tiburcio revela que él conoció a Danna en unos premios MTV de 2017 y que tuvo la misma percepción “yo a Danna Paola la conozco… y sí otra persona”, ambos coincidieron en que pasa con muchos artistas que cuando los conocen no son quien dicen ser.

“Todo lo que quisiera pedirle a Danna Paola tenía que ser por medio de la manager y yo de pronto tenía que entrevistarla porque me pedía mi productor sus impresiones el concierto de La Academia o de cosas que habían sucedido, todos los jueces me daban las impresiones y cuando iba con ella me interceptaban, llegaba su gente y me decía primero dime a mí”