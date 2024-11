Autoridades “estrangulan” carretera

El flamante Fiscal Anticorrupción JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO cuya nueva misión es mucho muy cuestionable habida cuenta que por toditas sus venas corre absolutamente sangre morenista lo cual ya indica por sí solo que su trabajo va ha enfocado a cobrar facturas del pasado reciente que ciertamente está plagado indiscutiblemente de corrupción por donde se le quiera ver iniciando por el ex gobernador estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no en balde anda huyendo de la justicia.

GOVEA OROZCO dejara para después dada su evidente filiación los presuntos delitos que ya algunos nuevos próceres del morenismo están cometiendo pero eso no está en su esquema por tanto es muy difícil creer que actuara en contra de quienes lo encumbran en el mentado cargo.

Dentro de lo que muy seguramente y a juzgar por lo que ha repetido incansablemente el flamante fiscal va en contra de conocidos cómplices del ex gobernador panista donde se encuentran varios de sus principales colaboradores sus pillerías, son incontables incluso, algunos de ellos ya cuentan con procesos abiertos relacionados precisamente con corrupción y otros delitos, entre los que destacan los ex secretarios de Educación MARIO GÓMEZ MONROY y de de SEDUMA GILBERTO ESTRELLA GONZALEZ, faltando se investigue a otros funcionarios y muchos mas que le metieron mano al presupuesto indiscriminadamente como la ex de Obras Públicas CECILIA DEL ALTO LÓPEZ y de SEBIEN YAHLEEL ABDALA CARMONA solo por citar algunos.

En fin se espera de arranque que el flamante fiscal actúe en contra del cabecismo como es su primera intención para ello habrá que esperar un tiempecito y esperamos que sea corto para darnos cuenta si realmente trae las canicas necesarias y eso lo sabremos cuando meta a la cárcel a peces gordos del pasado reciente iniciando como se cita líneas arriba con el ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

En otro tema ahora ya no son los productores agrícolas los que estrangulan la carretera y dificultan el libre tránsito que conduce a Reynosa y H. Matamoros principalmente, a altura de la llamada “Y” del ejido “ Francisco Villa”del municipio de San Fernando.

Ahora son las autoridades policiacas y “empleados” de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal quienes mantienen permanente control en este importantísimo paso que ya causa el enojo de miles de automovilistas que por diversas razones tienen que trasladarse con rumbo al norte.

Todo ello ocurre sin contar que si o si son revisados socarronamente por quienes deberían de apoyar en lugar de molestar, la Guardia Nacional.

En el entuerto queda clara la ineficiencia y necedad de las autoridades encargadas del molesto retén pues no cuentan con una logística que ayude a solucionar el grave problema y a fuerza de ser sinceros, no se ve para cuando se solucione la situación.

Por lo pronto miles de automóviles tienen que hacer kilométricas filas para poder avanzar en el mentado cruce, y así dicen las autoridades que están preparados para recibir a miles de “paisanos” que están por retornar y visitar sus lugares de origen en los distintos estados de la república, vaya absurdo e incongruencia.

En tanto debido al manejo responsable, honesto y transparente de lo recursos públicos el gobierno de Tamaulipas encabezado por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA logró un resultado único que lo inserta como un referente nacional en la rendición de cuentas al no registrar observación alguna por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2023.

Tal distinción al trabajo transparente del ejercicio público lo realizó DAVID COLMENARES PÁRAMO Auditor Superior de la Federación al hacer entrega de la segunda auditoría de Informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2023 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde quedó plasmado que es Tamaulipas con el doctor VILLARREAL ANAYA al frente una de las seis entidades que no tuvieron montos observados.

Cabe destacar que lo dispuesto por el Gobernador VILLARREAL ANAYA respecto al ejercicio presupuestal se fiscaliza y se vigila su correcta aplicación, con la finalidad que los recursos públicos se destinen única y exclusivamente para impulsar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

En otras cosas pese al evidente conflicto existente entre una facción del cabildo y la cúpula presidencia que va ya para él es, el alcalde municipal LALO GATTAS BAEZ externo que los trabajos de todo tipo principalmente lo que tiene que ver con los servicios públicos y obras de infraestructura no se han detenido en ningún momento.

La ciudadanía merece resultados y eso se demuestra trabajando como siempre se ha hecho, incluso, se harán más obras de beneficio a la población victorense y que vendrán a solucionar la problemática tales como la pavimentación de calles así como el bacheo y la recolección de basura que se encuentra al 97%.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

