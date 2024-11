Christian Nodal explica por qué no ve tan seguido a su hija

MÉXICO.- En una reciente transmisión en vivo por Instagram, Christian Nodal decidió responder a los comentarios y críticas que han circulado sobre su relación con Ángela Aguilar y otros aspectos de su vida personal.

La polémica se desató luego de que su expareja, Cazzu, ofreciera una entrevista en la que habló abiertamente sobre su vida tras su ruptura con Nodal y cómo ha vivido la maternidad.

Este video fue la oportunidad de Nodal para expresar su postura y aclarar los malentendidos que, según él, han creado rumores infundados. Christian Nodal defendió su relación y aseguró que tanto él como Ángela Aguilar han enfrentado juicios injustos y falsas acusaciones en redes sociales desde que se conoció su noviazgo.

Además, mencionó las dificultades que ha experimentado en cuanto a su vínculo con su hija, Inti, y cómo los comentarios negativos lo han afectado.

En su mensaje, Christian Nodal habló sobre los constantes ataques hacia él y Ángela Aguilar, destacando que muchas de las afirmaciones que circulan son inventos.

Según el cantante, estos rumores han distorsionado su imagen pública y su vida privada. A través de su video, defendió su relación y compartió lo desafiante que ha sido para él lidiar con estos malentendidos, además de no convivir con su hija todos los días.

“Se han inventado tantas cosas que yo debería estar preso, sin sacar música, en alcohólicos anónimos, que, si me casé por un contrato de mi suegro, que me ando peleando por dinero de mi bebé”.

El famoso destacó que debido a que su hija vive en Argentina y él está ocupado trabajando le es difícil verla seguido.

“Yo me he hecho cargo desde siempre, de todo y créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo, yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana. Los días que tengo libres que son dos o tres estoy descansando para seguir de gira, seguir trabajando y hacerme un futuro”.

Finalmente, señaló que su hija no viaja para verlo, lo que complica aún más la convivencia entre ellos.

“Se complica la situación y no hay eso de que la bebé venga a mí, no hay nada de eso, ha sido bien difícil y bien complejo. Encima que la gente que no sabe y está hablando”.

Las acusaciones de infidelidad y su ruptura con Cazzu

Otro de los temas que Nodal aprovechó para aclarar fue el de una supuesta infidelidad hacia su expareja, Julieta, que surgió después de iniciar su relación con Aguilar.

Nodal negó estas acusaciones, y explicó que el fin de su relación con Julieta, nombre real de Cazzu, fue una decisión mutua, pues ya no existía amor.

Además, destacó el apoyo y respeto que ha recibido de Ángela, quien también lo ha ayudado en su vínculo con su hija, Inti.

“Quería ser real con ustedes, a mí no me representa esa mie…, yo jamás he sido infiel, mi esposa ha sido un mujerona, siempre me ha respetado a mí, a Julieta y mis vínculos, me ha ayudado a asesorarme a llevar mejor las cosas, a Inti”.

Cazzu habla de su maternidad

Durante la entrevista que Cazzu dio hace unos días, la cantante compartió cómo ha sido su proceso de maternidad tras la separación de Christian Nodal.

La argentina expresó que, aunque la maternidad llegó en un momento difícil, logró enfrentarlo con el apoyo de su entorno y con todo el amor para su hija.

“Soy el peor ejemplo para desromantizar la maternidad porque a mí realmente me tocó ser mamá en un momento que no lo esperaba, pero que estaba totalmente preparada. Estoy como en la etapa de… me pasó lo contrario, a la maternidad no la conocí romantizada, fue como todo lo contrario, como: ‘es difícil, te va a pasar todo esto y aquello y no sé cuánto’ y en mi embarazo no tuve ni un mareo, ni un malestar, comiendo como una morsa, nadando, saltando”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR