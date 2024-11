Guardiola revela por qué salió de Barcelona en 2012

ESPAÑA.- La era Guardiola fue una de las más gloriosas del club Barcelona. Desde su llegada al banquillo en 2008, Pep Guardiola transformó al equipo en una máquina de jugar al fútbol, basada en una filosofía de posesión y un estilo de juego atractivo. Durante su mandato, el Barcelona cosechó numerosos títulos, incluyendo tres Ligas, dos Copas del Rey y, lo más destacado, dos Ligas de Campeones de la UEFA.

Pep Guardiola en Barcelona. Fuente: Archivo

Esta etapa no solo consolidó al club como una potencia en el fútbol europeo, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del deporte, con un equipo que inspiró a generaciones de futbolistas y aficionados. A más de 10 años de su partida, finalmente Pep ha revelado los motivos de su alejamiento del club.

Guardiola actualmente en el Manchester City. Fuente: Archivo

LA ERA GUARDIOLA

Guardiola dirigió lo que para muchos fue uno de los mejores equipos de la historia. Con figuras icónicas como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, el Barcelona de Guardiola se caracterizó por su juego de posesión, conocido como “tiki-taka”, que deslumbró a los aficionados y desarmó a sus rivales. La combinación de talento individual y un sistema colectivo cohesionado permitió al equipo alcanzar un nivel de excelencia que muchos consideran inigualable.

Sus triunfos en 2009, donde lograron el famoso sextete, y en 2011, con una victoria memorable sobre el Manchester United en la final de la Champions, son solo algunos ejemplos de la grandeza de este equipo. La era Guardiola no solo redefinió el éxito para el Barcelona, sino que también dejó una marca indeleble en el fútbol mundial.

LAS RAZONES DE SU SALIDA

Messi-Guardiola. Fuente: Archivo

En una entrevista con la televisión catalana TV3 Guardiola fue muy directo cuando se le consultó sobre su salida del Barcelona. Pep habló sobre el modelo del club, la situación actual de un equipo que lidera LaLiga bajo la dirección de Hansi Flick, y por supuesto, de su tiempo en una entidad que cambió para siempre con su llegada. El entrenador no oculta que la razón de su marcha no fue solo el roce con Lionel Messi y sus compañeros, sino también el desgaste que implica gestionar el entorno de un club de esta magnitud.

“El peligro de la fatiga diaria que conlleva intentar manejar el entorno del Barça es fundamental. El desprecio por lo que haces es constante y eso termina pasándote factura”, reveló Guardiola en TV3. No es la primera vez que reflexiona sobre las dificultades que conlleva dirigir el primer equipo mientras se vive en el Camp Nou. Hace meses, se mencionó en los medios una realidad que siempre ha obstaculizado el regreso de Pep. La razón de su salida y de no haber vivido un nuevo ciclo radica en entender que los ‘enemigos’ del estratega están dentro de la propia entidad.

No se puede negar que Guardiola es consciente de esta realidad. El Barcelona es un club enorme, con aspectos positivos, situaciones regulares y también negativos. Manejar todos los intereses y dinámicas que coexisten en el día a día del club es esencial para entender por qué Pep, salvo un cambio drástico, no regresará: “Siempre ha sido así, y siempre lo será. A todos nos ha pasado. Aquí los ataques vienen de todos lados, y todos los días. Pero los que más duelen son los que provienen de adentro. Hay muchas pequeñas batallas internas en el Barça cada día… En cuanto a lo demás, es mejor no involucrarse para cuidar de tu propia salud.”

