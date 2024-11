Nosotros en Día de Muertos y Mariah Carey ya inauguró la Navidad 2024

ESTADOS UNIDOS.- Después de que las calabazas y los fantasmas de Halloween en las calles de Estados Unidos, un cambio evidente en el ambiente se hace sentir. Con el 1 de noviembre en el calendario, la famosa cantante Mariah Carey ha inaugurado la Navidad 2024 con un video con la icónica canción “All I Want for Christmas is you”.

El video, que fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, es un claro guiño a la transición de Halloween a la Navidad. En él, Mariah Carey inauguró la temporada de frío, regalos, luces y felicidad con su éxito más popular.

Mariah Carey y su video de Navidad

En su video, Mariah Carey logra fusionar el ambiente tenebroso de Halloween con la efusividad de la Navidad, creando un contraste que resuena con sus seguidores y apresurándose a las fiestas.

En el clip, la cantante de 55 años aparece luciendo un disfraz al estilo de Morticia, danzando en una mansión oscura con un enigmático acompañante, muy al estilo de ‘Los Locos Adams’. Sin embargo, la atmósfera sombría cambia drásticamente cuando un armario se abre, revelando un deslumbrante vestido rojo adornado con un escote de peluche blanco, evocando la figura de Santa Claus.

Este sorpresivo giro culmina con Mariah sobre un trineo, gritando “It’s time”, justo cuando su famosa canción “All I Want for Christmas is you”, un símbolo que marca la llegada de las festividades de Navidad, comienza a sonar.

El post fue compartido la noche del 31 de octubre, justo cuando muchos estadounidenses finalizaban sus celebraciones de Halloween. Al hacerlo, Mariah Carey establece una conexión emocional con su público, inaugurando la Navidad, con su alegría y espíritu de unión, está a la vuelta de la esquina.

Reacciones de los internautas ante la inauguración de la Navidad 2024

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos de los seguidores de Mariah Carey aplaudieron su creatividad y humor al combinar Halloween con la Navidad. Para muchos, este video no solo es un recordatorio de que la temporada navideña se acerca, sino que también se ha convertido en una especie de tradición moderna que cada año genera expectativas y sonrisas.

“Yes. Ja, ja, ja, estaba esperando”, escribió un internauta.

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Algunos internautas expresaron su desacuerdo, señalando que octubre todavía estaba en curso y que un mes entero antes de diciembre es demasiado tiempo para comenzar con la celebración navideña.

“Ahora, esta. Si todavía falta un mes”, añadió un usuario.

La inauguración de la Navidad 2024 por parte de Mariah Carey no solo resalta su estatus como ícono de las fiestas, sino que también refleja el poder de la música para unir a las personas en momentos de celebración. “All I Want for Christmas is you” ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un himno que da la bienvenida a la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR