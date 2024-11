Persiste la impunidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN por sus siglas en español), ratificó la absolución a favor de Rosario Robles Berlanga relacionada con “la estafa maestra” por la que unos 8 mil millones de pesos pertenecientes a la nación, desaparecieron como por arte de magia. “Nadie sabe, nadie supo”, lo cierto es que las investigaciones al respecto siempre apuntaron hacia la ex funcionaria, tanto que permaneció tres años tras las rejas hasta que sus padrinos encontraron forma de liberarla contando ¡por supuesto!, con la colaboración del PJ.

El año anterior Rosario salió de la cárcel a pesar de las pruebas presentadas por Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y desde luego por la Fiscalía. En su momento fue un escándalo bajo el supuesto involucramiento de Enrique Peña Nieto y de su secretario de Hacienda Luis Videgaray de quien dependía la inculpada. Aparecieron partícipes directos como algunas universidades públicas y empleados de medio pelo de la Secretaría de Desarrollo Social contra los que, al parecer, no se actuó.

El asunto es que “la estafa maestra” resultó un capítulo más de la corrupción imperante en la era neoliberal donde no aparecen responsables, tal cual sucede con otras tantas historias acumuladas en los sucios archivos de la justicia. En este caso Robles asimiló con resignación franciscana las consecuencias dejando al tiempo el resultado final, sea dejando que el olvido y la complicidad hicieran su parte. Es aquí donde entró la SCJN con todo el menú de oportunidades que ofrece a quienes violentan la ley.

De manera que Rosario Robles fue absuelta lo cual significa que nada ni nadie podrá reabrir el expediente. Razón además para que tanto Peña Nieto como Videgaray duerman tranquilos en sus refugios del extranjero. El primero en España en espera de obtener la ciudadanía gachupa, el segundo protegido por los gringos, en específico por el Tecnológico de Massachusetts donde estudió y labora como maestro.

Usted dirá y tiene razón, que en la impunidad lograda por ex funcionarios también participa el supremo gobierno de la 4T por la debilidad manifiesta con la que combate la corrupción. AMLO impuso la regla de no perseguir a la delincuencia de cuello blanco porque la venganza no es su fuerte. Es una forma de pensar contraria a la mayoría mexica deseosa de ver encerrados a los verdugos que provocaron pobreza masiva con tal de lograr riqueza personal a la sombra del poder. Doña Claudia no ha dejado claro si el segundo piso del cambio incluye que los saqueadores paguen sus culpas, ojalá y fuera en este sentido y con la misma autoridad con la que insiste en que el gobierno de la iberia ofrezca disculpas por los abusos contra los pueblos originarios durante la invasión.

Mientras tanto esta misma semana quedará formalizado el dictamen por el cual toda reforma constitucional no podrá ser impugnada (con destinatario a la SCJN donde cualquier juez contraviene la voluntad popular). Es de notar que para cuando se escribían estas líneas más de 17 congresos locales habían otorgado su aval quedando en condiciones de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La legislatura tamaulipeca fue de las primeras en emitir el voto respectivo.

SUCEDE QUE

Para desgracia de alcaldes ambiciosos, el próximo año no habrá incremento en costo del predial. ¡Vaya!, una buena para “la representación popular”. Si va en serio, debieran revisar las tarifas de agua potable “disparadas” en algunos lugares hasta el 500 por ciento. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima

POR MAX ÁVILA