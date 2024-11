Regidores panuchos: De rodillas y mudos

Apenas los nuevos cabildos están por cumplir su primer mes de “””trabajo””” y , de la noche a la mañana, los regidores de oposición se volvieron: ciegos, sordos y mudos.

Las bancadas de oposición, en Tampico, Madero y Altamira, están conformadas por el PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano,q ue se supone que serían los criticones, los rebeldes, gritones y hasta que serían los que darían show en cada sesión de Cabildo, pero nada de eso ha ocurrido.

Se esperaba que estarían como lobos hambrientos en cada sesión de Cabildo, pero han resultado muy mansitos, unos verdaderos gatitos, que no hacen ni pío.

Empezando por el municipio los panistas se la han pasado “pateando el bote”, desde Mon Marón hasta María del Carmen Díaz, Alejandro Martínez Cruz y no se diga la señora Guillermina Arriaga, a quien por cierto hay que preguntarle si está “dobleteando” salario, pues ella tiene plaza en el Hospital del IMSS de Madero.

El más aguerrido debería de ser Mon Marón, pues tiene experiencia y mucha como ex diputado local, pero pareciera que no aprendió nada, que pasó en gris en el Congreso de Tamaulipas.

Y en las mismas anda la edil del PRI, Martha Quiroz, se nota que solo llegó a cobrar .

Y prácticamente es la misma película en la urbe petrolera con los panuchos, donde ni la experimentada de Leticia Vargas, que vivió y comió tres años de su sueldo como Diputada local, ni “Doña” Alba Verástegui, alias la “Truka”, ni el joven Checo Céspedes, han hecho nada, mínimo deberían de tirarse al piso y jalarse las greñas en una sesión de Cabildo, digo, para disimularle.

Y pues se nota que los ediles Oscar Morado e Iris Cortés, solo van por el salario, por eso nunca los verá de rebeldes, excepto, cuando no les paguen su lana a tiempo.

Mientras que en el municipio de Altamira no canta mal las rancheras la ex Diputada local, Nancy Ruíz, quien desesperadamente peleó la regiduría, por qué de lo contrario sería una desempleada en este momento y el que parece que anda de recreo es el regidor de Movimiento Ciudadano Uriel Ulises Ponce García, a quien se le nota que no tiene ni idea de lo que se trata ser parte del Cabildo.

Su conducta tan sumisa, de cada uno de los regidores de oposición, se ve muy extraña, pues parecen corderitos bailando al son de la quincena, de la compe y del erario público.

Al caso les habrán llegado al precio y por eso andan como la Shakira de ciegos y sordo – mudos, está más que claro que aquí hay “gato (o gata) encerrado”.

Mucha raza que votó por sus candidatos han de andar muy tristes, pues, todo parece indicar que su voto por los panuchos fue un voto tirado a la basura.

Los regidores no aguantaron ni una quincena, cuando ya estaban de rodillas y porristas en cada una de los eventos de sus alcaldes.

Desgraciadamente, muchos llegan al Cabildo, sin mérito propio, solo por que son los hermanos, primos, novios o novias de …

Pero la gente ni los conoce y ellos toman la regiduría como si se hubieran sacado el premio mayor, pues van a cobrar y (no todos, pero si la mayoría) no van a trabajar.

ADIÓS … AL INAI

Este festejo del Día de Muertos estará llevándose al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que desaparece.

Hay que ser realista que no servía de mucho el INAI, pero por lo menos ayudaba a simular que se tenía una ventana de acceso a la información.

Lo preocupante es que a este sexenio no le interese “ni hacer cuadro” de que se garantiza la transparencia, ósea, les vale un reverendo cacahuate enchilado.

Ahora nadie tendrá miedo de pellizcarle al presupuesto para sus comidas, para pagar sus viajes y, aunque no lo crea , hay municipios que facturan hasta los chinitos que usan sus autoridades.

Así es que se cierra una ventana muy importante, ya no habrá como poder cuestionar ni preguntar sobre el gasto público .

La neta es que los mexicanos deberíamos de estar de luto por esta anuncio, esto es muy lamentable.

Por el momento es todo.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO