Salieron con cuentas mochas…

“Cuentas claras, amistades largas” reza el viejo refrán, haciendo referencia a que no se deben tener deudas, de ningún tipo, económicas o emocionales, con los amigos porque es un hecho que cuando no se paga lo que se debe hay problemas, terminan amistades.

Así es que siempre será mejor no fallarle a los amigos, en ningún aspecto, si se les pide dinero prestado pues regresarlo de acuerdo a lo acordado, quien presta lo hace con buena intención para ayudar alguien a solucionar los problemas, no porque le sobre pues muchas veces ese faltante en su cuenta trae complicaciones.

Igual hay otro dicho, “cuentas claras y el chocolate espeso”, y eso lo deberían entender todos los que llegan al poder y manejan presupuestos, hacer buen uso de los recursos, aplicar los dineros del pueblo en acciones de beneficio colectivo, para luego no andar complicados y poder disfrutar sin sobresaltos un buen chocolate sin ocultarse de nadie.

El problema es que muchos, la mayoría de los encumbrados con manejo de presupuestos, es que creen que es para beneficiarse y con singular alegría le meten mano al dinero del pueblo y, lo peor, aparte de ambiciosos, ladrones, son descuidados, dejan huella de sus malas acciones, al terminar la administración siempre resultan con cuentas mochas.

Lo anterior viene a colación porque hay nuevo Auditor Superior en Tamaulipas, y ya comenzó a chambear, 80 cuentas publicas entregará y no se quedará ninguna sin revisión, los que se enriquecieron con dinero del pueblo lo tendrán que, de una manera u otra, pagar.

FRANCISCO NORIEGA OROZCO es el nuevo Auditor Superior, fue a probado por la mayoría, de los diputados locales e inmediatamente se puso a trabajar en su responsabilidad.

Quizá los legisladores panistas se oponían a darle el aval, como se debía, al nuevo Auditor pues saben que ahora si les ajustarán las cuentas a los que manejaron mal los presupuestos en la administración estatal pasada.

Recordemos que ya hay varios expedientes de funcionarios pasados, como MARIO MONRROY exsecretario de Educación, también GILBERTO ESTRELLA que fue de SEDUMA y CECILIA DEL ALTO de obras públicas, dependencias donde salieron con cuentas mochas, pues andan bailando muchos millones.

Bien dicen que quien actúa mal tarde o temprano será llamado a cuentas y quizá en los próximos meses no solo los exsecretarios que ya tienen su proceso serán los requeridos, si le buscan poquito igual encontrarán que quizá el mayor de los fraudes se registró en la Secretaria de Salud bajo la tutela de GLORIA MOLINA que por cierto se pasea como si no debiera nada por Tamaulipas, incluso se deja ver en eventos allá en Altamira.

Quizá GLORIA MOLINA quiera despistar a las autoridades, pero su gestión fue bastante cuestionada razón por la que no se duda que próximamente su nombre este impreso en una carpeta de investigación y le ajusten cuentas.

Igual se verán más nombres de personajes con cuentas mochas y a los que el Auditor Superior tendrá que ajustar, sin olvidarse de algunos alcaldes del pasado como ADRIAN OSEGUERA, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI y del presente como CARLOS PEÑA ORTIZ, este último que ya deja ver que algo debe y algo teme razón por la que quiere cerrar las puertas y ventanas de la Comapa Reynosa para que no entre una auditoria, investigación y una nueva administración que le descubra que hubo malos manejos de los dineros, que la utilizó no como caja chica sino como caja grande para gastos de su campaña y la de su madre, que a decir verdad ella es la que realmente manda en ese municipio.

En fin, la situación es que ahora si, como dijera el dicho, “cuentas claras amistades largas” es lo que deben tener en cuenta los alcaldes actuales y los del pasado porque desde secretarios hasta presidentes municipales que salieron con cuentas mochas van a saber que con el nuevo Auditor su situación estará en revisión.



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ