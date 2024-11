Maluma baby incursiona en la moda y lanza su línea de ropa

El cantante lanzó un comunicado, donde dijo que desde pequeño la música y la moda han sido herramientas muy importantes para hacerle saber al mundo sobre sus sentimientos.

Además agregó que en la música y en la moda ha encontrado “un refugio muy hermoso, un lugar de paz, un lugar de felicidad, un lugar de sueños”.

“La música y la moda me motivan a seguir adelante porque es ahí donde realmente puedo ser yo, Juan Luis; son canales de comunicación diferentes, pero realmente conducen a lo mismo, van de la mano y lo seguirán siendo, mientras haga música seguiré haciendo moda y viceversa porque es lo que me motiva a levantarme todos los días”.

“Ella me dio esa fuerza para tomar decisiones y decir: este es el momento. Soy joven, pero los sueños los puedo construir desde ya”,

Su primera línea está diseñada en su totalidad en Colombia y lleva el nombre de Nexis, con un catálogo de corte atemporal en el que puedes encontrar chamarras, camisas, pantalones, shorts y accesorios diversos.

El cantante participó como director creativo de la mano de la diseñadora Ana Villegas y la consultora McKinsey.

La marca está inspirada en la idea de “permanecer y aprovechar la enrgía latente que todos llevamos dentro”, y aunque se presentó como una marca de moda masculina, las prendas de su primera colección destacaron por ser unisex y por usar colores neutros bajo al estilo activewear y casualwear.

La pasarela de presentación contó con 27 salidas que destacaron con un juego de luces en el escenario, para que los presentes apreciaran los detalles de la ropa, misma que destaca por sus siluetas minimalistas y detalles cómodos y estéticos.

“Vestir gente ha sido un poco complejo, recibir esas críticas constructivas y que me digan ‘parce, ese no es el fin de lo que estamos buscando, esa no es la meta”,