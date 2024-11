Pamela es el terror de las Ferias; es La Monja, y es mamá

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hemos conseguido lo que muchos desean, la verdadera identidad de La Monja de la Feria. Es una joven madre de familia, que inició dicho personaje a sus 17 años de edad, y de inmediato se volvió un fenómeno nacional y el más esperado en Las Ferias en toda la república mexicana.

Su nombre es Pamela Jasso Pérez, originaria de Celaya Guanajuato, y a su corta edad ya cuenta con una hija de 3 años de edad, la cual procreo con su esposo, el operador del mismo juego del que ella es el mayor atractivo..

Pamela empezó desde niña en las ferias, pues viene de familia “ferieros”, siendo sus abuelos los principales en la generación de empleados en Ferias, luego sus padres, quienes después de varios años se retiraron de dicha actividad.

Sin embargo, Pamela continuó en los puestos de ventas, para después conocer a su esposo en el mismo ambiente de la Feria, y ya muchos años después a él le dieron la responsabilidad de operar el juego mecánico Tagada.

Fue ahí donde hace más de dos años a ambos les surgió la idea que ella se vistiera de Monja y subiera a bailar para animar a los asistentes, siendo así como nació el mayor atractivo de La Feria.

IRÓNICAMENTE A PAMELA NO LE GUSTA LA FAMA

A pesar de ser La Monja uno de los personajes más conocidos y esperados en las Ferias de México, a Pamela Jasso no le gusta la fama, incluso no cuenta con redes sociales ni le gusta hablar de su vida personal.

Irónicamente vive de la fama, y entre la fama, además de pasear por toda la república mexicana con su personaje tan esperado en cada Feria

EN VICTORIA TAMAULIPAS MONTÓ A CABALLO POR PRIMERA VEZ

Si bien, su llegada a ciudad Victoria fue presentada montando a caballo, la joven madre de familia nunca había montado un animal, pues les tenía temor.

A pesar de ser grabada, y cuidada por expertos en equinos, tuvo miedo pues nunca en su vida había subido a un caballo, sin embargo su hija subió sin miedo alguno.

Actualmente Pamela estaría contando con aproximadamente 20 años de edad, y ya cuenta con al menos cinco disfraces idénticos para cualquier eventualidad con alguno de ellos.

Sin duda alguna, Pamela Jasso es quien hace fuerte a la empresa Espectaculares García, pues es quien le dio vida al personaje de La Monja, y ahora es un fenómeno internacional, y el más esperado en Las Ferias de México.

Por Jesús Berlanga