Vecinos corretean y linchan a presunto ladrón en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria, una turba de vecinos enardecidos de la colonia Vicente Guerrero, corretearon y lincharon a un individuo que presuntamente participó en un robo domiciliario

Los hechos ocurrieron un poco antes de las nueve de la mañana, cuando los vecinos del sector se percataron que tres individuos cargaban, un refrigerador y otros objetos que llevaban en un triciclo

Al sospechar que se trataba de delincuentes que operan en la zona de decidieron buscarlos, pero estos al darse cuenta, huye y abandonaron los objetos que presuntamente habían robado

La multitud al saber sobre la situación salió a la calle y solicitó a una patrulla que pasaba casualmente por el sitio que tomara cartas en el asunto.

La sorpresa fue que los policías dijeron que no podían hacer nada debido a que no habían recibido una indicación por parte de los operadores del 911 y se tenía que hacer una denuncia para ser así

Agregaron, además que no podían cargar con los objetos, dado a que no se tenía conocimiento de donde procedía y no había certeza de que un delito

Finalmente, una mujer logró ponerla querella a través de los números de emergencia

Momentos antes de esta situación, los habitantes se enfrascaron con uno de los presuntos ladrones, quien sin ningún temor, comenzó a enfrentar a los vecinos, lo que originó que esto se enfurecieron y se fueran contra él y originó una persecución

Finalmente, fue alcanzado en la calle 21 de octubre de la colonia Vicente Guerrero, donde le dieron una golpiza para luego amarrarlo y esperar que la policía tomara

Los habitantes dijeron de estar cansados de la serie de robos a domicilios que se cometen, y que en cierta forma, las autoridades no han tomado cartas en el asunto

Advirtieron que en dado caso de qué no se les tome atención a las denuncias que realicen y tengan en manos a algún delincuente, ellos realizarán la justicia por su propia mano.

Por Alfredo Peña