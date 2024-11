Así reaccionó ‘Chabelo’ cuando Mauricio Castillo imitó su voz

Además, destacó que Xavier López era su amigo y que su amistad surgió cuando trabajaron en una obra de teatro.

Mauricio Castillo mencionó que pudo imitar a Chabelo enfrente de él fue en el programa “Miembros al aire”.

El conductor señaló que cuando imitó a Chabelo, Xavier López reaccionó de una manera divertida y cuando murió el actor, el clip lo transmitieron en el canal de YouTube de “Miembros al aire”, por lo que muchos pensaron que Chabelo se había enojado por imitarlo.

“Le digo: ‘es que me da pena’, así le dije y él: ‘¿qué te da pena?’ y yo: ‘hablar contigo así’ y me da un madra…, un sape que me voy así y le digo: ‘no me pegues’. Y cuando Miembros al aire sube este video a YouTube se hace viral de que se encab… Xavier y no se enojó, estábamos echando desma…”.