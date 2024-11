Memorias vivas: El Día de Muertos en el cine

Por sí solo el Día de Muertos en México es una celebración llena de tradición, misticismo, magia y nostalgia que nos lleva a celebrar no una ausencia, si no una presencia de aquellos que regresan a disfrutar con nosotros lo que les ofrecemos en sus altares y así mantener viva su memoria. Dicho esto, el cine no ha podido dejar pasar por alto algo de tal fuerza y ha buscado en varias ocasiones el poder plasmar la magnitud de esta fecha en varias películas, por lo que el día de hoy haremos un breve repaso por aquellas que han destacado en su intento.

MACLOVIA (1948): Un drama monumental que retrata la tradición purépecha de la Noche de Muertos en la isla de Janitzio

MACARIO (1960): Considerada una joya del cine mexicano, narra la historia de un campesino indígena que tiene encuentros sobrenaturales con dios, el diablo y la muerte durante los festejos del Día de Muertos.

PEDRO PÁRAMO (1966): Basada en el libro homónimo de Juan Rulfo, es una película dramática y fantasmagórica que explora la relación entre la vida y la muerte.

DÍA DE DIFUNTOS (1988): Una comediadrama que sigue a un grupo de personajes en un panteón de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos.

CALACÁN (1985): Una película infantil que narra la historia de un niño que emprende un viaje para salvar el Día de Muertos de los empresarios desalmados.

EL LIBRO DE LA VIDA (2014): También conocida como “The Book of Life”, es una película de animación en 3D que celebra la tradición del Día de Muertos.

COCO (2017): La película de Pixar que revolucionó la forma en que el mundo entiende la identidad mexicana y el Día de Muertos.

