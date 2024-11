Estos son los horarios de la última jornada doble del Apertura 2024

El torneo Apertura 2024 de la Liga MX entra en la etapa final de su fase regular y las últimas dos fechas (16 y 17) del campeonato mexicano de Primera División llegan con la última jornada doble del certamen, por ello, vale la pena conocer los días y horarios en los que se estarán disputando los partidos previos a la fase de eliminación directa y antes de la fecha FIFA de noviembre.

Vale la pena mencionar que, Rayados de Monterrey y Puebla son los únicos equipos que llegan a esta fase del campeonato con 16 partidos disputados, por lo que ambas escuadras no jugarán a mitad de semana, debido a que hace unos meses adelantaron su choque.

JORNADA 16 DEL APERTURA 2024

Martes 5 de noviembre:

Pumas UNAM vs Querétaro – 19:00 horas, Estadio Olímpico Univeristario – ViX Premium

León vs Mazatlán FC – 19:00 horas, Estadio León – Fox Sports

Santos vs Chivas – 21:05 horas, Estadio Corona TSM – Canal 5

Miércoles 6 de noviembre:

América vs Pachuca – 19:00 horas, Estadio (por definir) – Canal 5

Necaxa vs Atlético de San Luis – 19:00 horas, Estadio Victoria – ViX Premium

Tigres vs Toluca – 19:00 horas, Estadio Universitario – Azteca 7

FC Juárez vs Xolos de Tijuana – 21:00 horas, Estadio O. Benito Juárez – Fox Sports

Atlas vs Cruz Azul – 21:05 horas, Estadio Jalisco – Canal 5

JORNADA 17 DEL APERTURA 2024 (ÚLTIMA)

Viernes 8 de noviembre:

Querétaro vs Santos – 19:00 horas, Estadio Corregidora – Caliente TV

Mazatlán vs Pumas UNAM – 21:00 horas, Estadio El Encanto – Azteca 7

Sábado 9 de noviembre:

Chivas vs Atlético de San Luis – 17:05 horas, Estadio Akron – Amazon Prime

Pachuca vs FC Juárez – 19:00 horas, Estadio Hidalgo – Fox Sports

Toluca vs América – 19:00 horas, Estadio Nemesio Diez – TUDN

Cruz Azul vs Tigres – 21:00 horas, Estadio Azul – TUDN

Domingo 10 de noviembre:

Necaxa vs Atlas – 17:00 horas, Estadio Victoria – ViX Premium

Rayados de Monterrey vs León – 19:00 horas, Estadio BBVA – TUDN

Xolos de Tijuana vs Puebla – 21:00 horas, Estadio Caliente – Caliente TV

